放3年才算！大陸陳皮多速成 造假亂象曝光

「陳皮」向來被認為是止咳化痰、健胃的聖品，不過號稱「中國陳皮之鄉」的廣東江門新會區，卻被陸媒踢爆，有許多商家都是從廣西進貨，把存放才一個月的柑橘皮，標示為5年份、10年份的陳皮販賣，除了製程造假，連認證標章也可以不管產地、隨便花錢買，讓廣東所謂的陳皮之鄉、名譽掃地。

陸媒踢爆，許多商家從廣西進貨，把存放才一個月的柑橘皮，標示為5年份、10年份的陳皮高價販賣。（圖／大陸央視）

大陸直播主表示：「三年以上為陳，越陳越好，越陳越好。2015年到現在，陳化剛好10年了。」

大陸直播主賣陳皮，說得口沫橫飛，說到正宗產地，一定要提中國陳皮之鄉，廣東省江門市的新會區。

大陸直播主強調：「產地在哪裡？廣東省江門市新會。每一罐陳皮全部都是帶有，我們的正品的一個防偽碼。」

廣東新會的陳皮，被譽為廣東三寶之首，將柑橘果皮曬乾，陳化製成的中藥材，儲放3年以上，年份越久越香醇，可以泡茶、入菜，民間認為有止咳化痰的功效。不過，大陸央視踢爆，多數號稱江門新會的陳皮，都是冒牌貨，也種植柑橘的廣西浦北，是假陳皮主要供貨來源。

廣西浦北陳皮科技公司負責人 vs. 記者表示：「就是在短時間，就是把它加速到3年的這一種皮，就叫輕工藝。」記者追問：「多短的時間給它加速到3年？」負責人回答：「一個月就可以把它做得到。」

廣西浦北的假陳皮，只曬一個月，成本只要人民幣70元，標示5年、500公克竟可以賣到500塊，標10年的，賣到1000塊人民幣，利潤翻10幾倍。就連正宗產地的廣東商家，都聞風而來。

廣東江門新會區陳皮公司負責人坦言：「採購一些原材料，我們叫做原材料，然後就回去做一些專供給電商的。」

廣西浦北的原料，帶到廣東新會發貨，利潤拉高，而且真假難辨，很少有消費者投訴，商家自然有恃無恐。

記者 vs. 廣東江門新會區陳皮公司負責人對話指出：「它不是真的放了20年的，它不是真的，我只是把它利用了現代陳化的技術，把它達到了20年的樣子，那沒辦法去鑑定的。」

更扯的是，無論原料來自何處，只要花錢打通關，就可以掛上廣東新會的認證標章。商家不愛惜羽毛，地方政府缺乏監管，讓陳皮的金字招牌，從此臭名遠播。

