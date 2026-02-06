政二代吸金逾億賭博揮霍 顏大鈞一審判7年10月、沒收6050萬

顏大鈞涉詐欺被判7年10月。（翻攝自Google maps）

前台南市副市長顏純左之子顏大鈞，涉嫌自2021年間打著「政二代」名號，虛構多項投資案，向6名被害人吸金逾億元，並將款項用於賭博，一審台南地院認定其犯6項詐欺取財罪，判處應執行徒刑7年10月，並沒收未扣案犯罪所得6,050萬元，可上訴。

顏男利用父親過往政商人脈光環，對外招攬投資，佯稱可投資當舖放款、中古車買賣、市地重劃、公共工程及科技執法工程，向6名被害人吸金逾新台幣1億3000萬元，甚至向其中1人誆稱「賴清德是我乾爹」，可參與學甲區自辦市地重劃案，保證穩定分潤。

但實際上，顏男未投入任何投資，而是以「後金補前金」支付分潤，其餘款項則用於賭博及個人花費。顏男日前當庭表示「知錯了」，請求交保，多名被害人也希望他能返家處理債務，台南地院1月5日裁准他以300萬元交保，並施以限制住居、定期到派出所報到，以及限制出境、出海8個月等措施。

一審台南地院審理後認定，顏男明知自身並無資力，也未實際參與任何投資項目，仍包裝各類投資機會博取信任，涉犯6項詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑7年10月，另外，審酌他雖已與部分被害人和解，但對受害金額較高且尚未和解，分別宣告沒收1,200萬元、3,000萬元及1,850萬元，合計沒收犯罪所得新台幣6,050萬元。

