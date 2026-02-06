政二代崩壞 偽稱「投資市府重劃區」吸金1.1億 前台南副市長子顏大鈞一審判決出爐

前台南副市長子顏大鈞（左）一審遭判7年10月徒刑。資料照片

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，遭控利用「政二代」光環與父親的政商關係，虛構市府重劃區、科技執法工程等投資標的，向梁姓女子等6名被害人詐取高達1億1千多萬元。台南地院歷經多月審理，今一審依詐欺罪判顏大鈞有期徒刑7年10月，仍可上訴。

回顧全案，29歲的顏大鈞雖身為政壇名門之後，卻被檢方查出在明知自己並無資力、手上也無任何投資項目的情況下，竟動起歪腦筋，利用父親顏純左曾任台南市副市長的身分取信他人。從2021年至2023年間，顏大鈞鎖定原本就熟識的朋友，個別佯稱有「市府重劃區」、「科技執法」及「太陽能光電」等工程標案可投資，並承諾給予高額利息與分潤。

廣告 廣告

為了增強謊言的真實性，他甚至曾以「我爸也有投入」作為保證，讓被害人深信不疑。檢方起訴指出，受害人數達6人，詐取財物總計逾1億3千萬元。

其中，一名梁姓被害人受害最深，她在前年短短兩個月內，分37次與顏大鈞面交，被詐騙金額高達4,375萬元。然而，這些鉅額資金在顏大鈞到手後，根本沒有投入任何工程投資，而是被他用於私人用途揮霍殆盡。

這起震撼台南政壇的詐騙案在去年4月爆發，當時被害人因聯繫不到顏大鈞而向警方報案。顏大鈞一度企圖從高雄小港機場出境逃亡，雖因境管被攔下，但他隨即變換車輛、躲藏在南台灣的日租套房，直到去年6月才在台南街頭被埋伏警力拘提到案。落網當時，他狼狽不堪，自稱因壓力大到一周瘦了5公斤，身上僅剩1萬5千元。

法庭審理期間，顏大鈞曾流淚致歉，強調自己是為了周轉事業才借款，卻因遇到高利貸導致債務滾雪球，絕無打著「賴清德是我乾爹」或利用台南市長黃偉哲等名義吸金。儘管他在法庭上表示「我知道我錯了」，並稱想回家處理債務、看小孩，但被害人心中留下的巨大錢坑，恐非輕易能填補。



回到原文

更多鏡報報導

百歲人瑞閃婚看護 律師蘇家宏點破關鍵：剩餘財產沒得分但還能分1/11

台南隨機砍人！按摩師自承「無法控制行為」 法官憂反覆實施裁定羈押

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

微波爐加熱會致癌嗎？營養師曝3大NG用法...這「2件事」更重要