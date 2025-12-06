政二代接棒？應曉薇遭國民黨停權 女兒應曉妤傳備戰「代母守土」

應曉薇之女應曉妤近來頻頻現身地方活動、發表政治討論性影片，被外界解讀有意「代母守土」。（圖／黃耀徵攝）

2026地方縣市選舉腳步逼近，台北市選情逐漸升溫，從市議員到市長選戰各黨積極佈局，力拚席次最大化。其中，在台北市第五選區（中正、萬華）連任四屆的國民黨市議員應曉薇，因捲入京華城容積率爭議案遭檢調偵辦，連任之路添變數。外界傳出，其女應曉妤近期頻頻現身基層，動作積極，頗有「代母守土」的意味。

根據《鏡報新聞網》報導，應曉薇因涉京華城案可能難以爭取連任，而外貌亮眼的女兒應曉妤檯面下積極布局，傳出有望接棒參選。該選區戰況激烈，民進黨將派出有「揭弊女神」之稱的前主播馬郁雯披戰袍，民眾黨則由發言人吳怡萱出征，三位高顏值女性同場競逐，為選戰增添亮點。

回顧過去，北院審理京華城案時，應曉妤多次陪同母親應曉薇出庭，並貼心準備早餐給聲援民眾，舉動引發網路熱議。之後，她多次身穿應曉薇服務團隊背心參與地方活動，也活躍於社群平台，針對「國防特別預算」、「封禁小紅書」等議題拍片發表看法，逐步累積政治聲量。

隨著京華城案持續延燒，應曉薇遭國民黨停權，外界推測，應曉妤有機會披掛上陣，守下母親經營多年的中正萬華選區。應曉薇自2010年起深耕地方、連任四屆，累積深厚基層實力，如今母女倆頻繁現身地方活動，讓中正萬華選區選情更添變數，也成為2026年北市議員選戰的關注焦點。

