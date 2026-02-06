政二代靠父親名義吸金1億 顏大鈞一審判7年10月

顏大鈞（左）打著父親顏純左（右）名義對外招攬投資吸金，一審判刑7年10月。翻攝顏純左臉書



台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，扛著「政二代」名號，利用父親人脈光環招攬投資，涉嫌向梁姓女子等6名被害人吸金逾1億元，梁女控訴家庭因此破碎。台南地方法院今天（2/6）宣判，依6個詐欺取財罪判處應執行有期徒刑7年10月。可上訴。

台南地院指出，顏大鈞明知自己無資力，也未參與任何投資，自2021年起利用父親曾任台南市副市長、政商關係良好之身分背景取信於人，還聲稱總統賴清德是乾爹，向被害人鼓吹投資當舖、中古汽車買賣及台南市政府工程等，保證賺取利息分潤，導致6人陸續交付1億1998萬餘元鉅款。

廣告 廣告

顏大鈞收到錢後並未投入任何投資，反而將款項用於支付前期分潤、賭博等用途，直到2025年4月起，投資人聯繫不上才報警處理。

受害梁姓女子指控，她向家人及友人借錢給顏，顏拿錢去買奢侈品，自己幾乎撐不下去，每天跟丈夫吵架，吵到家庭快破碎了，想至少拿回3000萬元解燃眉之急。

台南地院最終依涉犯6項詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，另外他雖與3名被害人和解，但受害金額較高部分未和解，分別宣告沒收1200萬元、3000萬元及1850萬元，合計6050萬元，且將於無法沒收時追徵其價額，以剝奪不法利得。

更多太報報導

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

墜落影片曝光！《豆腐媽媽》未確實防護 勞檢結果出爐：最高罰30萬

馬斯克捲淫魔案！ 不認傳訊「何時去蘿莉島鬆一下」 女兒打臉：曾一起登島