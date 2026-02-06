政二代靠爸吸金1.3億拿去賭博！被害人哭訴：關久一點 顏大鈞下場出爐

記者林昱孜／台南報導

前台南市副市長顏純左兒子涉嫌吸金1.3億。（圖／資料照片）

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，頂著「政二代」光環，涉嫌向6名被害人吸金超過新台幣1.3億元。顏大鈞不僅虛構各類工程投資案，甚至對外謊稱「賴清德是我乾爹」以取信被害人。台南地方法院審理後，依6個詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，並宣告沒收未扣案犯罪所得6050萬元，全案可上訴。

判決書指出，顏大鈞明知自己財務狀況不佳，且無實際經營任何投資項目，卻自2021年起，濫用父親曾任台南市副市長的政商背景，將自己包裝成手握豐富資源的有力人士。他向多名被害人佯稱有管道可投資當舖放款、中古汽車買賣、公共工程及科技執法工程等，保證獲利豐厚。

顏大鈞被依詐欺取財等罪重判其有期徒刑7年10月。（圖／翻攝黑面藝人粉絲團）

顏大鈞為求吸金得逞，竟向其中一名被害人誆稱「賴清德是我的乾爹」，以此謊言宣稱自己能取得學甲區自辦市地重劃等案的參與權，誘使被害人誤信其「背景雄厚」而投入鉅款。

調查發現共有6名被害人受騙，合計交付金額高達新台幣1億1998萬餘元，但顏大鈞實際上未將款項投入任何投資，而是將後金拿來支付前金的分潤利息，其餘款項則揮霍於賭博及個人花費，直到2025年4月，顏大鈞因無力支付利息而失聯，不僅搬離住處更試圖出境逃亡，被害人驚覺受騙報警，全案才因此曝光。

台南地院審酌，雖顏大鈞坦承犯行，並與部分被害人和解，但被害人仍表達顏能關久一點，只想拿錢回來，被告行為已嚴重破壞家庭與生活，難認有從輕量刑空間，辯護人請求宣告6月以下徒刑並給予緩刑，並無理由，依詐欺取財等罪重判其有期徒刑7年10月，未扣案之不法所得6050萬元應予沒收或追徵其價額。

