政二代顏大鈞詐近億 判7年10月

詐騙近億元的政二代顏大鈞（中）台南地方法院6日審結，判他7年10月徒刑。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

前台南市副市長顏純左四子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌，以投資公共工程分潤等名義，詐騙梁姓女子等6人近億元。台南地方法院6日審理終結，依6個詐欺取財罪，判顏大鈞有期徒刑1年到3年4月不等，合併執行7年10月徒刑，沒收及追徵犯罪所得6050萬元。全案可上訴。

判決指出，顏大鈞利用父親顏純左的身分與政商關係，取信於被害人，在民國110年至112年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案及投資當鋪、二手超跑等，可賺取利息分潤等理由，向陳姓、梁姓等6名被害人詐取9000多萬元。

顏大鈞騙到錢後並未實際從事他所稱投資工程標案，反將款項用在私人用途，114年4月間起梁姓被害人等無法聯繫他，找他父親也沒有結果，只好報警處理。顏大鈞去年6月企圖搭機潛逃出境被攔下，隨即為警方拘提到案。

顏大鈞在台南地院辯論庭時當庭表示「我知道我錯了！」也承認當初為了賺錢，不斷借錢周轉，債務愈滾愈大，才會想到出國躲債。被害人也在審理中請求法官讓羈押中的顏大鈞交保，讓他出來解決債務問題，表示「願意給他機會，好好面對我們這些人」，顏大鈞最後獲法官裁定300萬元交保。

台南地院合議庭認為，顏大鈞的律師為他請求判刑度有期徒刑6月以下，並能宣告緩刑，但以他犯案的危害程度來看，實無可取。在詐欺過程中，雙方均未設帳本等任何收支書面，往來依據為對話紀錄、部分匯款紀錄，顏雖能依各被害人要求，提出相應支付分潤資料，但犯罪所得、追徵範圍與價額，在認定上或有困難。

審酌他的犯罪類型、手法等整體情節，基於他應負責任的非難重複程度、人格特質及矯治效益、罪刑相當與比例原則，所犯6個詐欺罪分論併罰，判決應執行7年10月徒刑。