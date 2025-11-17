「政二代」涉吸金近億⋯顏大鈞在押中！又挨婦人告詐欺3000萬 獲不起訴

記者林昱孜／台南報導

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，日前遭檢舉以「政二代」名號詐騙吸金，還有另名婦人提告詐騙近3000萬。（圖／翻攝畫面）

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，日前遭檢舉以「政二代」名號詐騙吸金，得手9198萬餘元，目前仍在押審理中。此外，顏大鈞還遭另名鄭姓婦人指控，以借款名義詐騙2940萬元，但檢方認定雙方為借貸關係，全案偵結，顏大鈞獲得不起訴處分。

鄭婦指控，顏大鈞因向她租屋雙方進而認識，113年11月18日至12月4日，以投資生意欠缺資金為由，4度向他借錢，其中有2次借了1000萬，以及240萬、700萬元，合計2940萬元。鄭婦說，顏大鈞並未明確說明投資項目，自己也因為對方是顏純左的兒子，同意借款並要求顏大鈞開本票給她，顏也答應付利息。

顏大鈞則否認詐欺，強調只是正常借貸關係。檢察官偵查終結，認為鄭婦與顏大鈞說法相符，屬於單純借貸，且鄭婦應是評估過借款風險才借錢。此外，顏大鈞在另一案件中，與本案情節不同，無法直接類比，因此檢方予以不起訴處分。

