政商勾結貪走637億元防洪經費 菲國總統小馬可仕民調剩21%

2025年11月5日，颱風海鷗在菲律賓宿霧市引發洪患，街頭一片狼藉。路透社



菲律賓長年受颱風、洪水之苦，今年逾400人在洪患中喪生，包含11月颱風海鷗（Typhoon Kalmaegi）造成的230多死。全國還有950萬人因洪災流離失所，使民眾對於近月爆發的貪汙醜聞更加憤怒：這兩年以來，可能有高達1185億披索（約637億元台幣）的防洪經費，在政商勾結之下，進了特定一些人的口袋。

綜合美聯社、《彭博新聞》、美國有線電視新聞網（CNN）等報導，截至本月9日，菲律賓已逮捕9名涉嫌利用防洪工程收回扣的政商人物，還有7人在逃，包含已經逃亡海外的前國會議員薩爾迪．許（Zaldy Co），當年他甚至還是眾院撥款委員會主席，並且是一家建設公司的老闆，該公司拿過很多政府防洪標案。

早在今年7月，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發表國情咨文，就提到他2022年上任以來的9855件政府的防洪建設當中，有很多可能淪為「幽靈專案」，不是豆腐渣工程、就是根本沒完工。他誓言揪出參與政商勾結的人，「你們別演了，那很多都是敲詐，都在收回扣，那些密謀從政府金庫裡偷盜的人，你們都該感到羞恥」。

來到9月，菲律賓財政部長芮克圖（Ralph Recto）向國會報告，從2023年以來，可能有高達1185億披索的防洪工程經費被貪走。該月份最有名的一場國會直播質詢，是一名涉貪的建設公司老闆桑托斯（Sally Santos）承認，她去銀行領出4.57億披索（約2.46億元台幣），國會議員大為震驚：「銀行竟然允許你一次領4.57億披索的現金？」

2025年7月22日，菲律賓總統小馬可仕在國會眾議院發表國情咨文演說。路透社

2025年11月5日，颱風海鷗在菲律賓宿霧市引發洪患，一名女子坐在廢墟中。路透社

經過數月調查，目前已知參與收回扣的貪汙議員、官員、建商至少有37人。全體涉案者目前被凍結的帳戶有4000多個，還有200輛車和12架飛機，資產總額高達2.2億美元（約69億元台幣）。

雖然總統小馬可仕在國情咨文上講得正氣凜然，但涉案者當中有數人與他關係密切，不僅前文提到的薩爾迪．許曾是他的密切盟友，小馬可仕的表弟、眾議員羅慕德斯（Martin Romualdez）也是嫌疑人之一；羅慕德斯雖否認參與，但也已在9月辭去眾議院議長一職。

馬可仕家族與貪汙

CNN報導提到，菲律賓的防洪工程貪汙案之所以如此受到關注，除了因為規模大得嚇人，更因為這可能勾起菲律賓人的歷史記憶、影響未來政局。貪汙、剝削、治理不佳，曾導致菲律賓兩任總統被民眾抗爭推翻，其中一名總統就是小馬可仕的父親老馬可仕。

菲律賓大學政治系教授亞魯奎（Aries Arugay）指出，在菲律賓政壇，馬可仕家族和貪腐幾乎被畫上等號。老馬可仕1965年起掌權，實施獨裁統治，1972年9月21日國內爆發大規模反貪腐示威，老馬可仕更為此下令戒嚴，直到1981年才解除，然後繼續專制統治到1986年，在位期間貪汙的金額估計高達100億美元。

獨裁者兼貪汙者的兒子小馬可仕2022年贏得總統大選，復興了馬可仕家族。批評者說，這靠的就是用假訊息來洗白黑歷史。

2025年11月30日，菲律賓馬尼拉舉行的反貪腐示威，民眾帶了一個仿總統小馬可仕的人像，在抗爭活動中將其破壞。路透社

2025年11月30日，菲律賓奎松的反貪腐示威。路透社

菲律賓政府強調，這些幽靈防洪工程，可能是從前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時代就開始。然而，貧富差距引發的憤怒通常會針對現任總統。

尤其這一波的涉貪者在東窗事發前，經常在網路上炫富，不只豪宅、名車、私人飛機，他們的女兒也在社群平台上秀名牌包，還有人的太太準備要競選市長；形跡敗露後引發眾怒，就連菲律賓天主教會也支持民眾上街示威。

小馬可仕應該不會想走上父親的老路。菲國總統任期6年，不可連任，小馬可仕的任期還剩一半（至2028年）。據菲國民調機構「WR數字研究」（WR Numero Research），小馬可仕11月的支持率僅為21%，比8月時少了14個百分點。

