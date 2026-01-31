政商勾結？ 亞馬遜砸23億捧梅蘭妮亞紀錄片

美國第一夫人梅蘭妮亞。（圖／美聯社）





美國第一夫人同名紀錄片首映，亞馬遜花23億台幣買下版權，但票房又不理想，讓外界質疑，亞馬遜是不是為了想跟川普打好關係？這部片的票房截至目前並不理想，亞馬遜恐怕難以回收。但據傳擔任執行製作人的梅蘭妮亞可從中分得七成，也讓外界質疑，亞馬遜的重金投入是為了與川普打好關係的政商勾結。

美國第一夫人梅蘭妮亞v.s.美國總統川普：「嗨，總統先生，恭喜，你看到了嗎？（我還沒有，但我看到新聞了）。」

梅蘭妮亞同名紀錄片，29日在全美上映，川普親自站台，白宮與共和黨大老現身力挺，但這部耗資23億台幣的紀錄片，卻淪為脫口秀笑柄，不只酸川普，還諷刺美國移民局ICE的執法行動。

美國脫口秀主持人賽斯梅爾：「沒錯，川普總統出席了第一夫人梅蘭妮亞的紀錄片首映，他本來想鼓掌的，但他的手……看來快撐不住了，喔不，梅蘭妮亞的紀錄片，將在特定的1500家戲院上映，如果你想躲避移民暨海關執法局ICE的抓捕，這部戲絕對是首選，因為裡面空到連鬼影都沒有，超安全的。」

沒想到在梅蘭妮亞的故鄉斯洛維尼亞，現實竟然更殘酷，首映現場戲院空蕩蕩。

美國觀眾：「這部片實在太過平庸了，這顯示出她將第一夫人職責，當作某種時裝秀。」

這部片由亞馬遜斥資7500萬美元，約合新台幣23億元，買版權及宣傳發行，但從票房看來以難回收，擔任執行製作人的梅蘭妮亞，卻據傳可從中拿到7成經費，過往美國總統夫婦任內，都會避免從事商業活動，迴避利益衝突或道德爭議，亞馬遜的重金投入，也被質疑是為了與川普打好關係的政商勾結。

