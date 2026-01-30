政商名流款待之道！探究雲錦中餐廳「三王雙后」鎮店招牌

記者李鴻典／台北報導

位於信義區核心地帶，台北君悅酒店「雲錦中餐廳」自2015開幕至今，持續以卓越的商務款待特色享譽業界，坐擁七間雅致的私人包廂，長年深耕「大中華料理」精髓，完美演繹四川、江蘇、浙江、上海、北京及台灣菜系，包含：北京烤鴨四吃、芹香鱈魚水餃、砂鍋火朣雞湯等，皆為政商名流首選的設宴佳餚。為年後開工餐飲市場布局，雲錦中餐廳盤點最具代表的「三王雙后」招牌名饌，以「氣派、誠意、溫度、圓滿」四大面向，深度詮釋核心待客之道。即日起，凱悅天地會員全館用餐享85折；信義、大安、松山、南港、內湖、文山六區居民或企業員工，出示相關證件享9折優惠（1至12人用餐限定，包廂不適用）。

雲錦招牌烤鴨四吃，獲500盤美味評鑑肯定。（圖／台北君悅提供）

【宴席之王】皇室禮遇・氣派登場

招牌烤鴨四吃 每份4,000元 +10%

烤鴨料理自明朝歷史起多有紀載，亦是紫禁城宮廷御膳菜單中的靈魂主角，這道流傳百年的經典佳餚，完美詮釋中華料理的「大菜」文化。雲錦中餐廳以每日限量方式供應，每年熱賣逾3千隻北京烤鴨，透過桌邊片鴨的氣派儀式，融合五感饗宴，體現東道主的最高敬意。

主廚謝承志沿襲北京東方君悅米其林餐廳 「長安壹號」料理工法，嚴選油脂豐富、肉質細嫩的3公斤櫻桃谷鴨入饌，歷經24小時製程，依傳統工序將鴨身充氣、汆燙、淋麥芽糖醋，再風乾10小時、冷藏靜置後以200°C掛爐燒烤70分鐘，保留肉質鮮甜原味，並以創新技藝詮釋烤鴨風味，獻上「招牌烤鴨．暢饗四吃」。

雲錦中餐廳主廚謝承志於桌邊片鴨。（圖／台北君悅提供）

第一吃「鴨胸皮佐咖啡糖粉」顛覆北京傳統食法，推薦將最精華的薄脆鴨皮，沾取微苦咖啡粉佐白糖，入口焦香四溢，綻放一抹甘醇餘韻，是雲錦獨創、令人難忘的全新風味。第二吃經典之冠「片皮鴨捲餅」採45度精準斜切片肉，佐手工捲皮、自製甜麵醬與黃瓜蔥絲。第三吃「生菜包貢菜鴨鬆」以鮮蔬裹鴨肉粒、荸薺、菇筍、油條與靈魂主角「貢菜」點睛，細品甘甜鮮美與脆彈口感。最後再獻30分鐘現熬燉煮的「鴨骨高湯粥」，風味濃醇鮮美，米粒完整吸附鴨骨精髓，溫潤入口，盡享極致的尊榮禮遇。

【煲湯之王】慢火精燉・滿心誠意

砂鍋花膠火朣雞湯3,600元 +10%

「無湯不成席」已成為華人的飲食習慣，在南方視為飯前開胃、北方則為飯後收尾。火朣雞湯以土雞骨、洋蔥、芹菜等時蔬為基底，歷時16 小時慢熬出如凝脂般的奶白湯色，隨後入砂鍋添以金華火腿、花膠、珠貝、娃娃菜提鮮增韻，放入仿土雞全雞細燉1.5小時，使鮮美膠質與軟嫩肉質完美交融，湯頭濃稠，膠質黏嘴絲滑入喉。

雲錦砂鍋花膠火朣雞湯，入口醇厚回甘、鮮味透骨。（圖／台北君悅提供）

【精品之王】招財祝賀・溫暖入饌

芹香鱈魚水餃460元 +10% （每份六入）

單顆要價77元、精品界的「天龍國水餃」為雲錦首創珍饈，餡料採一公斤逾2,000元頂級遠洋圓鱈入饌，均勻拌入草蝦漿、花枝漿、芹菜、肥瘦均勻的豬肉末與皮凍，營造滑口多汁內餡，以彈潤水餃皮包覆其外，滾水8分鐘出鍋佐秘製辣椒醬油，細品奢華味覺體驗。此外，古時水餃外型宛如元寶，蘊含財源廣進、團圓吉祥的美好寓意，也為席間賓客獻上好彩頭。

雲錦中餐廳芹香鱈魚水餃。（圖／台北君悅提供）

【甜品之后】圓圓滿滿・幸福收尾

木桶豆花、芋圓、地瓜圓、花生、紅豆(680元+10%/6人份、1,080元+10%/ 12人份)

相思蜜鬆糕 300元+10%/ 份

「一場完美的款待，應在甜而不膩的溫潤中收尾」謝主廚暖心分享。木桶豆花與相思蜜鬆糕均為雲錦招牌，每一份皆出自師傅純手工親製。「木桶豆花」遵循傳統鹽滷製法，質地細嫩滑口、豆香醇厚。賓客可依喜好搭配4款歷時熬煮的精選配料，包含：大甲芋頭圓、金山地瓜圓、蜜製花生與軟糯紅豆，最後淋上濃郁黑糖水，現點現做、幸福溫暖。

雲錦中餐廳木桶豆花，遵循鹽滷製法，佐4種配料。（圖／台北君悅提供）

「相思蜜鬆糕」則展現極致的職人功夫，主廚以黃金比例融揉在來米、糯米粉，拌入萬丹紅豆、大腰豆，再反覆噴水滋潤糕體，最後抹上一層烏豆沙泥入蒸，採不加蓋、不碰水原則，讓糕體保留鬆軟口感，將精湛廚藝化作舌尖美味，深獲賓客青睞。

雲錦中餐廳相思蜜鬆糕，口感綿密鬆軟、香甜豆沙泥餡。（圖／台北君悅提供）

雲錦中餐廳不僅有「三王雙后」鎮店之寶，更匯集多道口碑名菜，例如：火焰剁椒牛小排、慢火東坡肉佐荷葉夾、泡椒酸菜魚、蟹肉韭菜盒等。從宮廷大菜的極致饗宴至經典名饌的功夫底蘊。

另，當多數海味仍停留在節慶、傳統與厚重象徵之中，Freshfishery 漁事所選擇將海味拉進另一個語境—設計、潮流與當代生活。本次於台中登場的Freshfishery 期間限定快閃旗艦店，不只是一次產品展售，而是一場關於「海味如何成為當代風格物件」的實驗空間。從風味、空間到包裝設計，品牌試圖讓海味以一種更貼近潮流文化的姿態，被觀看、被感受，也被重新定義。

Freshfishery漁事所期間限定快閃旗艦店。（圖／漁事所提供）

除了海味本身，快閃空間中也引入跨文化的風格元素—日本人氣手工精釀飲品「伊良可樂（IYOSHI COLA）」復古販賣機首次登陸台中。復古機身、機械按鍵與鋁罐包裝，形成一種介於昭和街頭與當代次文化之間的視覺符號，與 Freshfishery 所追求的「去除傳統符號、留下結構本質」的設計語言形成巧妙對話。

在為期一個月的期間限定空間內，Freshfishery 徹底撕掉海味的傳統標籤。整體空間以冷冽的工業金屬材質為主基調，大膽揉合品牌血液中的「鮮紅」視覺語言，並透過原木結構的原始張力進行衝突對位。這不只是一間店，而是一場感官實驗，讓傳統海味從餐桌轉向舞台，成為可被觀看、被感受的當代風格物件。

日本伊良可樂首登台中。（圖／漁事所提供）

Freshfishery 試圖將海味拉進潮流語境，空間中引入跨文化的風格元素—首次登陸台中的「伊良可樂」復古販賣機 。復古機身與機械按鍵，與品牌「去除傳統符號、留下結構本質」的語言形成對話 。這不僅是解渴媒介，更是空間中「短暫、即時、可感知」的實驗節點 。在挑選全新包裝〈Bumper Harvest｜豐收〉禮盒時，配上一罐漢方精釀汽水（NT$145），海味與氣泡感交織出的風味層次，正是當代城市的豐盛狀態 。

〈Bumper Harvest｜豐收〉新裝解構海味，定義當代送禮美學

Freshfishery 從一開始就沒有打算延續既有的海味想像。在品牌世界觀裡，奢華不是堆疊，而是刪減；風味不是濃烈，而是精準。以極簡為核心、以當代設計為方法，Freshfishery 將傳統海味拆解重構，去除過度的文化符號與裝飾性語言，留下味道最純粹的結構，以及視覺最直接的張力。

全新包裝〈Bumper Harvest｜豐收〉禮盒。（圖／漁事所提供）

此次快閃店同步亮相全新包裝 ，設計靈感取自日曬暖陽、碳烤火焰與烏魚子自然金橘色調—同時也是品牌的核心色彩。包裝以流動漸層重構「豐收」意象，將碳烤火焰的溫度轉化為視覺節奏，在冷靜與炙熱之間取得平衡。

Freshfishery漁事所明星產品：炭烤厚切一口烏魚子

嚴選台灣海域野生烏魚，透過歷經時間淬鍊的低溫熟成工藝，將海洋的豐腴香氣完美鎖定 。品牌堅持職人手感炭烤，賦予每一片烏魚子馥郁鮮香的靈魂 ；獨具匠心的 1.5 公分厚切工法，打破傳統單薄鹹片的印象，帶來如軟糖般飽滿扎實、彈牙且不乾硬的純粹饗宴 。

炭燒厚切一口烏魚子。（圖／漁事所提供）

Freshfishery漁事所人氣首選：漁事一口鮑魚

打破鮑魚只能出現在正式筵席的既定語境 ，每一顆重達10公克的精選鮑魚，皆保有飽滿彈性的絕佳口感 。漁事所研發出市面罕見的三大獨家風味：深沉醇厚的「醬燒」、香麻入魂的「麻辣」，以及清新解膩的「檸檬酸辣」。無需繁複烹調，僅需簡單退冰，頂級食材即刻化身星級料理，讓忙碌的當代人也能在家輕鬆優雅地享受澎湃海味 。

Freshfishery漁事所冷凍即食系列：包含酸菜魚、豬肚雞湯、黑蒜頭燉雞湯等多款海味料理，滿足忙碌生活的快煮需求 。

快閃旗艦店期間限定烤糖烏魚子。（圖／漁事所提供）

Freshfishery 漁事所期間限定快閃旗艦店

日期：即日起至2/20（五）

營業時間： 11:00-19:00 （春節假期期間營業時間另於社群公告）

地點： 台中市南屯區公益路二段 788 號

期間限定活動：凡於快閃店現場拍照後，上傳至公開社群並標記＠freshfishery即可獲得烤糖烏魚子體驗杯乙份，讓消費者能以輕鬆方式體驗烏魚子的風味魅力。此外，烤糖烏魚子（NT$300）亦提供現場單售，提供消費者依需求選購。

同場加映：活動期間凡於快閃店及台北門市，消費滿2,000元即贈限定紅包袋組乙份。

活動期間於快閃店及台北門市，消費滿2000元即贈限定紅包袋組乙份。（圖／漁事所提供）

