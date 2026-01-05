政商名流齊聚兩廳院！黃維明《浪漫的樂章》首演滿座 3/8 衛武營再續琴緣
由知名小提琴家黃維明教授與鋼琴家辛幸純教授攜手呈獻的《浪漫的樂章——2026 黃維明小提琴獨奏會》，於 1 月 4 日在國家兩廳院演奏廳圓滿落幕。這場新年音樂盛會不僅座無虛席，更吸引了眾多政商界重量級人士親臨現場，共同見證這場跨越時空的藝術對話。
重量級嘉賓雲集 見證大師風采
當天演出現場星光熠熠，包括立法院柯建銘總召、施明德先生遺孀陳嘉君女士、白金科技股份有限公司彭新淼董事長賢伉儷、薇閣基金會江茂義董事以及東吳大學前校長劉源俊等政商學界名流皆親自到場聆賞。嘉賓們對於黃維明教授精湛的琴藝，以及與辛幸純教授間絕佳的默契給予高度評價，現場安可聲與掌聲不絕於耳。
琴弦與琴鍵的深情對話
本次獨奏會以「浪漫」為核心，選曲別出心裁。上半場集結了克萊斯勒、貝多芬、布魯赫、德弗札克等多位作曲家的《羅曼史（Romance）》同名樂章，展現了不同時空的浪漫情懷；下半場則帶來台灣作曲家蕭泰然的《望春風》與薩拉沙泰的高難度名作《流浪者之歌》。黃維明教授以其深厚的音樂底蘊（台灣首位奧地利維也納小提琴演奏文憑得主），完美詮釋了樂曲中的細膩與奔放。
數位行銷助攻 讓古典樂走入大眾
一場成功的音樂會，除了藝術家的精湛演繹，也需要精準的推廣。本次活動由宏林跨媒體協助製作前導形象影片及數位廣告投放，透過高質感的影音內容，將大師的音樂歷程與情感張力精準傳遞給愛樂者，成功為這場古典音樂會注入行銷新能量，助攻票房佳績。
台北場向隅樂迷 別錯過 3/8 高雄衛武營 《浪漫的樂章》台北首演在如雷掌聲中畫下句點，許多向隅的樂迷紛紛敲碗加場。主辦單位提醒，錯過台北場的觀眾，3 月 8 日（週日）下午 14:30 將移師高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳演出。屆時，南台灣的樂迷將有機會親臨現場，感受這場由兩位頂尖音樂家帶來的深情對話。
【演出資訊】
名稱： 2026 黃維明小提琴獨奏會《浪漫的樂章》
時間： 2026 年 3 月 8 日（日）14:30
地點： 衛武營國家藝術文化中心 表演廳
購票： https://lihi.cc/hTnUe
這篇文章 政商名流齊聚兩廳院！黃維明《浪漫的樂章》首演滿座 3/8 衛武營再續琴緣 最早出現於 行銷人。
其他人也在看
飛不回美國！李奧納多和小24歲女友度假 「遇川普軍事行動」缺席影展
好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）原定現身2026年棕櫚泉國際影展頒獎典禮，卻因國際局勢突變臨時缺席。外媒指出，隨著美國總統川普下令對委內瑞拉展開軍事行動，南美與加勒比海一帶空域實施嚴格航空管制，導致李奧納多無法自加勒比海飛往美國加州，只能線上領獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片
韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心
韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
梁靜茹經歷工作感情低谷！罕見在3萬人面前吐心聲 曾被情緒淹沒難喘氣
情歌天后 梁靜茹（Fish） 於廈門舉辦全新世界巡迴演唱會《Best，茹果我不唱情歌》，迎來 2026 年首場演出，吸引近 3 萬名觀眾到場支持。演唱會不僅以音樂回顧 20 多年情歌歷程，梁靜茹更在舞台上罕見談及自己曾走過人生低谷、感受過柔弱與脆弱的一面，真情流露感動全場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
美國襲擊委內瑞拉致航空管制⋯李奧納多也受影響缺席領獎
美國對委內瑞拉採取軍事行動，抓捕委國總統馬杜洛及其妻子，也因此實施航空管制，正在加勒比和女友度假的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）因此受到影響，將缺席第37屆棕櫚泉國際電影節（Palm Springs International Film Festival）頒獎典禮。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
楊丞琳跨年開唱圓夢 術後復健拼彩排爆瘦4公斤
【緯來新聞網】 楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》跨年夜首唱，與萬名歌迷齊聚迎接 2026。她以以五套唯緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
范冰冰終於拿到金馬獎座！大馬富豪豪宅內「親手捧獎」 他喊：是祥兆
以電影《地母》拿下第62屆金馬獎最佳女主角的范冰冰，終於在2025年倒數第二天，親手接過屬於自己的金馬獎座。由於當時因工作行程無法親赴典禮，她的得獎一刻只能透過視訊、電話與現場共享，如今相隔一個多月，這座「遲來的金馬」，終於正式交到影后本人手中，畫面別具意義。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 發起對話
一句祝福惹禍？女粉高舉辭職牌 李榮浩嚇爆：我有點後悔跟你講話
歌手李榮浩近日巡演期間，台下發生一段讓李榮浩本人都嚇到的插曲，一名女粉絲的舉動不僅引發全場關注，也讓他當場急忙澄清自己的原意。演唱會進行到與觀眾互動環節時，一名女粉絲高舉手寫牌子，上頭寫著：「聽你的不讓自己受一點委屈，所以我離職了！祝我快樂！」，內容曝光後立刻吸引李榮浩注意，他讀完文字後神情一愣，現場氣氛瞬間轉為錯愕又好奇。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
丁噹高雄簽票會當演唱會狂唱！驚喜爆紅嘉賓登台熱舞
丁噹3日在高雄舉辦簽票會，驚喜邀來日前在泰武鄉運動會上跳舞驚豔全場、在網路上爆紅的「原民弟弟」家叡，兩人隨著〈夜貓〉扭腰擺臀，只見家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 1
客庄「收冬戲」石岡登場 「金滿圓」劇團開演座無虛席
由客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨（3）日晚間在石岡土牛客家文化館熱鬧登場，由榮獲「114年客家戲曲劇團徵選活動」第一名的苗栗縣金滿圓戲劇團，帶來經典客家大戲《三打白骨精》。精采演出吸引大批民眾到場欣賞，現場座無虛席、掌聲不斷，洋溢濃厚年節與客庄文化氛圍。客家委員會主任委員古秀妃致詞時表示，自己長期感受到台中鄉親的熱情與照顧，對她而言，台中也是另一個故鄉。在揮別2025、迎向2026的重要時刻，特別邀請徵選活動奪冠的金滿圓戲劇團，來到台中重要的客家文化場域——土牛客家文化館，演出經典劇目《三打白骨精》。期盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識與親近大埔客家文化，未來也將持續與地方攜手合作，為客家文化的推廣與傳承共同努力，並祝福大家新的一年「福氣淰淰」。市府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕向鄉親問候新年平安。他表示，歲末年終之際，客家鄉親以「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，不僅是重要的歲時民俗，更是凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台。感謝古主委將收冬戲帶到台中，也肯定鄭榮興校長親率金滿圓戲劇團演出，演員台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 1
《空洞騎士：絲之歌》榮獲Steam「年度遊戲」大獎， 2025得獎名單揭曉！
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong ）不負眾望，一舉拿下了 Steam 象徵最高榮譽的「年度遊戲」大獎（Game of the Year），同時還獲得了「難到抓狂的極品」獎項，成為本屆最大贏家。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 66
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 300
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 66
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 2
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 147
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24