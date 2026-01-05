宏林跨媒體行銷長暨《行銷人》總編輯程品恆（右）於演出後與小提琴家黃維明（中）、鋼琴家辛幸純（左）合影留念，不僅協助數位行銷推廣，更親臨現場支持。

由知名小提琴家黃維明教授與鋼琴家辛幸純教授攜手呈獻的《浪漫的樂章——2026 黃維明小提琴獨奏會》，於 1 月 4 日在國家兩廳院演奏廳圓滿落幕。這場新年音樂盛會不僅座無虛席，更吸引了眾多政商界重量級人士親臨現場，共同見證這場跨越時空的藝術對話。

重量級嘉賓雲集 見證大師風采

當天演出現場星光熠熠，包括立法院柯建銘總召、施明德先生遺孀陳嘉君女士、白金科技股份有限公司彭新淼董事長賢伉儷、薇閣基金會江茂義董事以及東吳大學前校長劉源俊等政商學界名流皆親自到場聆賞。嘉賓們對於黃維明教授精湛的琴藝，以及與辛幸純教授間絕佳的默契給予高度評價，現場安可聲與掌聲不絕於耳。

1 月 4 日台北國家兩廳院首演現場座無虛席，政商名流齊聚。黃維明教授（左）與鋼琴家辛幸純教授（右）展現絕佳默契，深情演繹浪漫樂章。

琴弦與琴鍵的深情對話

本次獨奏會以「浪漫」為核心，選曲別出心裁。上半場集結了克萊斯勒、貝多芬、布魯赫、德弗札克等多位作曲家的《羅曼史（Romance）》同名樂章，展現了不同時空的浪漫情懷；下半場則帶來台灣作曲家蕭泰然的《望春風》與薩拉沙泰的高難度名作《流浪者之歌》。黃維明教授以其深厚的音樂底蘊（台灣首位奧地利維也納小提琴演奏文憑得主），完美詮釋了樂曲中的細膩與奔放。

數位行銷助攻 讓古典樂走入大眾

一場成功的音樂會，除了藝術家的精湛演繹，也需要精準的推廣。本次活動由宏林跨媒體協助製作前導形象影片及數位廣告投放，透過高質感的影音內容，將大師的音樂歷程與情感張力精準傳遞給愛樂者，成功為這場古典音樂會注入行銷新能量，助攻票房佳績。

台北場向隅樂迷 別錯過 3/8 高雄衛武營 《浪漫的樂章》台北首演在如雷掌聲中畫下句點，許多向隅的樂迷紛紛敲碗加場。主辦單位提醒，錯過台北場的觀眾，3 月 8 日（週日）下午 14:30 將移師高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳演出。屆時，南台灣的樂迷將有機會親臨現場，感受這場由兩位頂尖音樂家帶來的深情對話。

【演出資訊】

名稱： 2026 黃維明小提琴獨奏會《浪漫的樂章》

時間： 2026 年 3 月 8 日（日）14:30

地點： 衛武營國家藝術文化中心 表演廳

2026 黃維明小提琴獨奏會《浪漫的樂章》主視覺。繼 1 月 4 日台北場爆滿後，3 月 8 日將移師高雄衛武營演出。

這篇文章 政商名流齊聚兩廳院！黃維明《浪漫的樂章》首演滿座 3/8 衛武營再續琴緣 最早出現於 行銷人。