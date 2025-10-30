即時中心／廖予瑄報導

民主前輩、前新北市議員張瑞山於本（10）月18日辭世，家屬並在今（30）日於板橋殯儀館舉行告別式，現場氣氛莊嚴肅穆，許多政壇人士也都到場弔唁，包括總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、台北市黨部主委張茂楠，以及立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸等人，皆親臨靈前，表達深切哀思。

蘇貞昌在儀式中擔任主祭官，徐國勇、何博文、蘇巧慧、張茂楠等人，則為張瑞山的靈柩覆蓋民進黨黨旗，象徵一生奉獻民主、堅守信念的精神傳承。

快新聞／政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」

徐國勇、何博文、蘇巧慧、張茂楠等人，則為張瑞山的靈柩覆蓋民進黨黨旗。（圖／民視新聞翻攝）

隨後，徐國勇則代表賴清德頒贈民進黨表揚狀，以表彰張瑞山長年推動地方建設、為民服務的貢獻，整場告別式莊嚴肅靜，共同追思這民主奮鬥不懈的前輩。

張瑞山出身於嘉義縣大埔鄉，早年因家鄉興建曾文水庫而被迫離鄉背井，北上奮鬥，憑著勤懇與毅力在中和打下事業與家庭的基礎，育有2子1女，為人重情重義，照顧親友無微不至。長年深耕中和地區的張瑞山，歷任中和市民代表、台北縣議員及新北市議員，政壇生涯超過30年，同時熱心同鄉事務，曾任中和嘉義同鄉會理事長，積極回饋故鄉，捐助母校大埔國小並獲頒「傑出校友」；之後還擔任台灣區水管工程公會理事長，以誠信與公道聞名，深受業界與公會同仁推崇。

張瑞山一生待人以誠、盡責為公，無論在家庭、地方或議事殿堂，都全心投入、服務地方，深獲市民信賴。2018年時，他將公職順利交棒給女兒張維倩，但仍退而不休，在幕後擔任顧問，協助傳承服務精神。

當告別式會場播放張瑞山的回顧影片時，昔日影像歷歷在目，令與會者無不動容，深切懷念這位一生奉獻地方、堅持信念的民主前輩。

