政壇偷拍風波 北檢傳喚謝幸恩等2被告訊後請回

民眾黨主席黃國昌之前被爆出，找記者和狗仔隊跟監特定政治人物，前中央社的謝姓記者被點名是招募狗仔隊的關鍵人物，並以筆名「蕭依依」在其他媒體發表爆料文章，中央社提告涉嫌背信，台北地檢署11日指揮調查局，傳喚謝姓記者等人到案，訊後於晚間請回。

4狗仔跟拍過程無「惡害通知」 桃檢不起訴處分

民進黨立委王義川去年被拍到開車違規，認為跟拍者的行徑讓他心生恐懼，週刊甚至爆料，民眾黨主席黃國昌疑似找記者及狗仔隊跟監政治人物，桃園地檢署也查出4名涉及跟拍的人都是任職於凱斯國際的記者，為了拍攝採取跟拍手段，但過程中並沒有提出「惡害通知」等理由，因此將4個人都不起訴處分。

王義川不接受「狗仔不起訴」 再告黃國昌等7人

對於不起訴結果，王義川完全不接受，質疑黃國昌跟凱斯國際關係密切，10月3號到北檢按鈴提告，怒控黃國昌、凱思負責人及前中央社謝姓記者等7人涉嫌違反國安法、個資法、社維法及妨害秘密等罪。

對此，民眾黨主席黃國昌回嗆，「在那邊編故事，真的沒什麼回應的必要。」中央社則已於先前發聲明，表示謝姓員工違反社規，也提告背信，檢察官11號指揮調查局約談謝姓記者，她一頭金髮、神情淡定進入台北地檢署，同時檢方也傳喚林姓攝影記者到案釐清案情，訊後兩人均請回。

面對大批媒體拍攝，謝姓記者提醒「大家小心」。圖／台視新聞

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／蔡長育、陳冠旻、黃明聖 責任編輯／陳盈真

