政壇加持！蘇貞昌X陳其邁齊力助攻 邱議瑩催票影片一次看

▲團結氣勢滿點！邱議瑩最新影片展現高雄前進力量。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選已進入最終階段，邱議瑩今（30）日一次推出三支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，呼籲高雄市民於一月十二日至十七日的晚間，在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩，讓高雄繼續贏。

蘇貞昌在影片中表示，市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好；陳其邁則是說「邱議瑩委員，我認識她超過二、三十年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她。」

邱議瑩強調，自己已經做好準備，帶領高雄繼續贏，「市長初選電話民調，請唯一支持邱議瑩。」影片呈現與民眾的熱情互動，造勢大會上的團結氛圍與高雄市政的進步，展現準備好接棒陳其邁，讓高雄持續前進的氣勢。

邱議瑩團隊補充，這三支影片會在電視與社群上播放，歡迎支持邱議瑩的朋友一起轉發，一起贏，讓高雄越來越好。（圖、影片／邱議瑩立委辦公室提供）