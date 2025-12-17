政壇助理費案判決大不同！高虹安貪污罪撤銷 柯文哲「笑而不答」

柯文哲今赴北院出庭，對於高虹安二審貪汙無罪笑而不答。（圖／TVBS）

台灣政壇多位政治人物捲入助理費用爭議，判決結果卻有顯著差異。新竹市長高虹安二審撤銷貪污罪，引發各界關注。前民眾黨主席柯文哲日前因京華城案出庭時，面對高虹安判決相關提問，僅以微笑回應，不發一語。法界人士指出，相關案件判決差異主要在於是否有真實助理存在，以及當事人是否具公務人員身分、領取政府薪資等關鍵因素，這些都直接影響法院對案件的認定結果。

前民眾黨主席柯文哲上午因京華城案到台北地院開庭，抵達法院時氣色不錯，一路微笑走進台北地院。當被問及對高虹安撤銷貪污罪的看法時，柯文哲選擇笑而不答。回顧一年多前，高虹安涉貪助理費被停職時，柯文哲曾表示，以高虹安的社經地位不需要貪11萬，並認為這是時代悲劇，高虹安只是過程中被犧牲的人物。高虹安案件在一審時，依利用職務機會詐取財物罪被判刑7年4個月，褫奪公權4年，但二審卻大逆轉，貪污罪名獲判無罪。過往政壇中，多位政治人物捲入涉詐助理費疑雲，結局卻大不相同。前台北市議員童仲彥被判刑3年10個月並入監服刑，儘管他曾提出「大水庫理論」辯護；立委顏寬恒因利用人頭助理申請費用卻用於買豪車、支付個人開銷，被判刑7年10個月；前台北市議員林穎孟與前男友被指控詐領助理費超過26萬，兩人不認罪仍被判刑3年8個月。

非本案律師黃柏榮表示，通常被判決有罪詐領助理費的案件，多是用人頭來騙取薪資。而高虹安的情況是確實有這樣的助理，只是有部分薪資回到她身上，法院認為這部分沒有詐領的情形，恐怕只是偽造文書的問題。法界人士強調，關鍵在於是否真有助理這個人，加上當事人是否具公務人員身分、領取政府薪資。如果都只是人頭而非實際執行助理職務，那麼領取相關費用就是使用詐術，即使不符合貪污罪，也會有刑法詐欺問題。

