政壇又要從年初熱鬧到年尾？藍綠已摩拳擦掌「全台辦宣講」 侯友宜表態：握有權力的執政者要更謙卑

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

今年是地方大選年，而朝野對抗持續拉鋸，國民黨擬發動彈劾總統全國宣講，民進黨也規劃總預算案下鄉宣講，朝野對立升溫難解，政壇今年恐從年初熱鬧到年尾。新北市長侯友宜認為，執政黨有責任去傾聽立法院及各部門的聲音，握有權力的執政者要更謙卑。

新北市長侯友宜認為，執政黨有責任去傾聽立法院及各部門的聲音，握有權力的執政者要更謙卑。（圖／市府提供）

侯友宜提醒，大家如何做好溝通、包容，讓政務能夠順利通過，這才是最主要的方向；他呼籲，中央應要多溝通、多傾聽在野黨意見，大家好好地去面對國家的課題，全力以赴、攜手合作。侯友宜直言「執政的人、越有權力的人，要學會更謙卑。」

廣告 廣告

針對TPASS預算恐斷炊，侯友宜則認為，立委把關預算是他的職責，執政黨有責任好好地去做好溝通，讓整個TPASS的預算能夠順利通過。侯友宜強調，新北市其實已經做好準備，今年已經編列了相關的預算，同時也會跟北基桃大家一起共同面對，讓市民的權益在大眾運輸上不會受到任何的影響。

更多FTNN新聞網報導

TPASS經費恐斷炊？新北通勤族壓力山大 侯友宜籲大家安心「權益絕對不會受損」

「TPASS能不能Pass取決於藍白立委！」北北基桃4議員齊轟市長：勿為難通勤族

台北市營養午餐今年起全面免費！新北市是否跟進 侯友宜委屈吐這一句

