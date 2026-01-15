政壇孤鳥匯底氣 擺脫派系創新局

陳亭妃在初選民調勝出後，感謝「扶龍王」立委王世堅多次到台南為她站台助選。（本報資料照片）

陳亭妃23歲踏上從政之路，3屆市議員、5屆立委都高票當選，看似自帶光環，卻在競逐「市長」寶座之路跌跌撞撞走了8年，如今有望一圓「台南第一位女市長」夢，挾著接地氣、衝勁十足、扎實基層服務本錢，要為自己政治生涯及台南發展開創新局面。

51歲陳亭妃，為了征戰下屆台南市長，打著「妃常女力」口號，每天形同「鐵人」般跑行程，搭最早一班高鐵打卡是家常便飯，許多基層里鄰長都看過她「透早就出門、深夜還在跑攤」的身影，曾有里長形容原本對她沒好感，但她主動拜訪，「給我一個服務機會」。後來里民請託事情，找了多名綠委，只有陳亭妃交辦並親自回電，「從此成為死忠鐵粉」。

廣告 廣告

「腰很軟、頭很低」是陳亭妃鮮明的個人特質，父親陳佳照曾是市議員，她看著爸爸身影長大，志願從「服裝設計師」變成「從政」，踏入政壇前當過地方台新聞記者與主播，民國87年首次以無黨籍身分當選市議員，以婦女保障名額擊敗國民黨的謝龍介，同年加入民進黨。

陳亭妃在出版的《亭．看聽！妃常女力養成記》一書中提到，她是在台南市還藍大於綠的板塊之際，帶著嫁妝加入民進黨。不過，其猶如「孤鳥」的行事作風，也讓她與多數黨內同志顯得格格不入，前年更因堅持參選中常委，遭到原屬派系「正國會」除名。

陳亭妃從政路在基層熱情與派系算計間不斷博弈，展現「一人對抗整個派系」的骨氣，初選前關鍵時刻，獲得立委王世堅與前總統陳水扁力挺，更行遍37區也完成518公里鐵馬行動，成功吸納部分藍營與中間選民認同。此次黨內初選告捷，除將改寫台南政治版圖，更象徵她成功從派系棄將轉化為真正的地方民意代言人。