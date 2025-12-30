「政壇才女」前監委林孟貴平安夜辭世 享壽83歲

前國策顧問、前監察委員、素有「政壇才女」之譽的林孟貴，於平安夜因心臟衰竭辭世，享壽83歲。（吳敦義南辦提供）

年輕時期的林孟貴活躍於商界與社團，與前副總統吳敦義、前高雄市議長陳田錨等政壇人士亦有深厚交情。（吳敦義南辦提供）

前國策顧問、前監察委員、素有「政壇才女」之譽的林孟貴，於平安夜因心臟衰竭辭世，享壽83歲。消息傳出後，政界、藝術界、婦女團體及地方社團紛紛表達哀悼與不捨，緬懷她橫跨政治、公共事務與藝術創作的一生。告別式將於明年1月14日上午9時，在高雄市殯儀館景行廳舉行。

林孟貴出身高雄地方望族，家族在政經與教育界深具影響力。其祖父林迦為高雄市首任鹽埕區長，父親林瓊瑤曾任國大代表、市議員，並創辦高雄三信合作社與三信家商；胞弟林孟丹亦曾擔任國大代表、高雄市議員及三信合作社理事主席。深厚的家族背景，奠定她投身公共事務的基礎。

年輕時期的林孟貴活躍於商界與社團，長期投入婦女與青年事務，創辦高雄女青年會，並曾擔任露營協會理事長、女童軍團長及全國帆船協會理事長，關懷公共議題不遺餘力，與前副總統吳敦義、前高雄市議長陳田錨等政壇人士亦有深厚交情。

民國68年高雄市改制為院轄市後，由市議會選舉監察委員，當年競爭激烈、投票過程曲折。最終林孟貴與洪俊德、施鐘响、朱安雄、李存敬等人當選，成為高雄首位、也是唯一一位由市議會選出的女性監委，並連任兩屆。她任內秉持監察職責，敢言敢查，深獲各界敬重；卸任後亦兩度獲聘為國策顧問。

除政治表現外，林孟貴亦展現深厚藝術涵養。她長年投入美術創作，曾在監察院會議空檔為同仁素描，作品入選中央公務人員書畫攝影展西畫類，並曾於高雄市文化中心、台北國父紀念館舉辦個展，也受邀參與華岡畫派台北與法國美展。她並將榮獲首屆中央機關公務人員美展第三名的作品〈初試啼聲〉捐贈高雄市立美術館典藏，回饋地方文化。

卸任所有公職後，林孟貴仍持續參與地方活動。她辭世後，各界深感意外與惋惜。目前靈堂設於龍巖高雄會館，公祭訂於明年1月14日上午9時，在高雄市殯儀館景行廳舉行。

