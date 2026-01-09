即時中心／高睿鴻報導

目前台灣政壇的政黨格局，主要由民進黨、國民黨、民眾黨「3分天下」，若扣除無黨籍政治人物，全國縣市首長、立委等，皆來自以上3黨。難以爭取生存空間的其他本土小黨，因此萌生「組聯軍」概念；時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨結合無黨人士，日前聯手成立「台灣前進陣線」，期盼以4黨聯盟形式挑戰民眾黨，成為新第三勢力。據悉，知名企業家洪三雄昨（8）晚也特別宴請這些小黨領袖。

去（2025）年大罷免期間站出來反對藍白、甚至因此得罪許多昔日同僚，而一戰成名的退役飛官「鷹爸」徐柏岳，昨晚曬出洪三雄宴請各小黨領袖的照片。他直言說，「台灣第四勢力」正式集結，他們主張非綠、反藍白，為此，洪三雄伉儷宴請台灣基進、台聯黨、時代力量、社民黨、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等黨，舉辦年終尾牙感恩餐會。

徐柏岳表示，會中一致的共識，就是各黨團結一心、成為台灣第四勢力，「將以取代白色力量為核心目標！2026我們來了」。他接著又指，第四勢力的目標就是成為「打白第一品牌」，取代民眾黨是唯一目標；更直言說：「第四勢力是民國派與脫北者的堡壘，我們厭惡白藍、但並不討厭民進黨，堅定支持賴清德總統」。

據悉，以4小黨為主的「台灣前進陣線」，於去年12月16日正式召開記者會後，也宣布要創造「負責任、可預測、可信任的第三勢力」，目標就是「淘汰民眾黨」、以及在今年大選聯手合作。

「第四勢力」扳倒民眾黨的野心明確，早早表態力挺的前北市議員邱威傑，日前也特別強調，台灣民眾黨「並非大家期待的第三勢力」。他解釋，不是刻意貶低、責罵他們，相反地，自己是讚美民眾黨，因為他們已將規模做得太大。「大到什麼程度？他們可推市長候選人、甚至能推總統候選人；但當政黨大到這程度的時候，會有什麼後果？表示選舉時一定要利益交換、必須向更強大勢力低頭」，邱威傑說。

而他認為，這就是白營需要「藍白合」、也得在國會積極與國民黨合作的原因。邱威傑續指，在此情況下，當遇到「博弈大亨」陳盈助這類的人士，從口袋掏出300萬現金時，規模夠大的主流政黨就會收；雖然這件事仍在訴訟程序，不見得一定違法，但仍代表這不是公義金流，甚至是與黑金勢力結合、必須向其妥協。「為什麼？因為他們的目標，已經大到這種程度了」，他強調說。





原文出處：快新聞／政壇新勢力誕生了？目標扳倒民眾黨 「這些黨」赴晚宴達合作共識

