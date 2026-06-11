政壇新生力軍出列 黃韻涵接棒參政力拚打造宜居家園

社會中心／王毓珺 張智凱 新北報導開錯路，竟然就被員警拖下車、壓制上銬！日前有名大貨車駕駛，行經新北市淡水區沙崙路，不小心誤闖禁行大貨車路段，遭員警攔下，他沒有報身份證，跟員警說要先上車打電話確認，沒想到下一刻就被員警拖下車，壓制在地、上銬，甚至手機也被員警一把搶過，滿身傷的駕駛怒控，員警執法過當！

民視 ・ 20 分鐘前 ・ 2 則留言