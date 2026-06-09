政壇最新流量密碼！藍綠白大咖全變「陀螺戰士」賴清德、盧秀燕都在瘋
近期戰鬥陀螺熱潮席捲全台，藍綠白大咖也跟著玩瘋了，童年神物搖身一變成了政壇最新流量密碼。從總統賴清德拍片翻車、前民眾黨主席柯文哲首戰奪勝、台北市長蔣萬安議會開戰，到台中市長盧秀燕上演「2028總統局」陀螺對決，一場由戰鬥陀螺掀起的政壇大亂鬥，不只拚技術，更拚親民、拚話題，也讓各黨隔空交鋒再添新戰場。
總統賴清德昨天（8日）在Threads 上分享了一段超爆笑的 NG 影片，祝福全體畢業生！影片中，總統手握戰鬥陀螺，氣勢滿滿地喊出發射口令，沒想到口號順序竟然完全搞反，喊成「1！2！3！GO SHOOT！」！更慘的是，陀螺一射出就「一拉進洞」掉進洞裡，現場尷尬到爆，身旁的幕僚忍不住糾正「是 3！2！1！」
賴清德感性地說，新的生命階段正等待著大家，期許大家能持續維持好奇心，無畏地探索世界，同時他也承諾，政府一定會努力做青年朋友最「ㄅ級分」的堅實後援，並衷心期盼大家都能擁有「ㄅ級分」的精彩未來。
最後，賴清德特別感謝沈伯洋大方借出玩具，並笑稱這跟自己小時候玩的陀螺真的完全不一樣，需要專業指導才行。也坦言自己的口號喊得不夠到位，以後有機會想麻煩這位陀螺戰士收他當學生。沈伯洋也親自現身下方貼文吐槽，開玩笑地說「這不是高爾夫，不需要一拉進洞餒」！
民眾黨創黨主席柯文哲日前到台中西屯，陪同市議員參選人劉芩妤掃街拜票，沒想到路過「大慈大盃」戰鬥陀螺大賽時，柯文哲竟然興致一來，當場掏錢報名參賽。
67歲的柯文哲一加入，瞬間成為全場年紀最大的選手，最年幼參賽者僅6歲。畫面中只見柯文哲戴著口罩、全神貫注地拉開條碼發射，結果陀螺一轉，首戰竟然直接拿下勝利。
好笑的是，和柯文哲對戰的年輕人看到自己的陀螺被撞飛，當場傻眼「崩潰跌坐在地上」，引來全場圍觀群眾瘋狂歡呼群嘲！
事後這位「苦主」年輕人也在社群上發文，笑稱本來只是想好好比個賽，沒想到會撞上政壇大魔王：「我居然輸了！但輸了好開心哈哈哈哈，下次可以跟朋友炫耀我輸給柯文哲了！」
台北市議會本月5日下午市政總質詢，民眾黨團花招百出，把戰鬥陀螺、無人機足球、匹克球通通搬進議事廳，當場邀請市長蔣萬安現場挑戰。
民眾黨團一開場就送上戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，議員林珍羽語重心長地期許蔣萬安「2026奮力一搏、為台北而戰」，背板還應景寫上大大的「戰鬥」。蔣萬安看到這陣仗，忍不住盛讚：「你們很用心花那麼多心力，哇！」
隨後林珍羽現場教學，要蔣萬安拉發條時大喊經典台詞「Go Shoot！」（影片中口誤喊成 Go Shot）。沒想到尷尬的來了，林珍羽話才講到一半，手上的戰鬥陀螺竟然「啪」一聲直接掉在地上解體，現場一度一陣尷尬，她趕緊撿起來重新裝回去。
好在小插曲不影響市長的戰鬥魂，蔣萬安最後超配合地大聲高喊「為台北而戰！」並順利拉出發條，讓林珍羽也興奮直呼：「市長很厲害，希望2026都可以為台北戰勝！」
在隨後的匹克球體驗環節，議員陳宥丞還不忘幽默虧了一下發言人：「趕快來殷瑋答、你（蔣萬安）也要答」，讓嚴肅的質詢現場瞬間充滿歡笑聲。
戰鬥陀螺最近變成了政壇最夯話題，針對日前北市議員林珍羽和市長蔣萬安pk戰鬥陀螺引發的口誤插曲，民進黨立委參選人沈伯洋受訪時笑稱「玩遊戲大家都有自己的風格」，還自爆和女兒玩的時候，女兒都不喊經典台詞「Go Shoot」，而是喊「Go！喵！」，覺得好玩、有個人風格最重要。
不過談到陀螺，沈伯洋也展現專業玩家的一面，直言陀螺要轉得強、轉得久，「角度、力道、落點」缺一不可！他更以此妙喻市政，強調治理城市就像打陀螺一樣需要細心，「每一步角度要對，執行要到位，力道要拉得夠，整合在一起市政才能運轉得大！」自信喊話自己就是能做到這件事的人。
而引發這場陀螺大戰的「始作俑者」林珍羽，事後也特別在質詢時間公開向蔣萬安再三道歉。她大笑解釋，是因為自己童年看的卡通台詞是「Go！射擊」，讀音不同才不小心把市長給「帶偏了」，意外成了質詢場上的超萌焦點！
最近全台又掀起「戰鬥陀螺」瘋潮，沒想到連「媽媽市長」盧秀燕也捲入戰局，民眾黨台中市議員江和樹直接下戰帖，在議會總質詢結束後直衝休息室，邀請從沒玩過的盧秀燕來一場「大人的對決」。
搞笑的是，比賽還沒開始，江和樹就開門見山開大絕：「市長，我如果贏妳，妳要為了台中出來選總統！」嚇得盧秀燕趕緊魔性揮手笑喊：「不要賭這個啦！」
雖然是新手上路，但盧秀燕一上場也是狠角色，開嗆「來吧！誰怕誰！」雙方激戰10多分鐘，盧秀燕甚至有一局發揮驚人爆發力，直接把江和樹的陀螺撞飛、一次爆拿3分！不過最後江和樹仍以 4：3 驚險KO市長，讓他興奮直呼：「看來她真的要選總統啦！」
江和樹事後感性表示，台中施政滿意度這麼高卻從沒出過總統，身為台中人對盧市長真的很有期待，希望2028能看見政黨輪替。而被戰鬥陀螺實力圈粉的盧秀燕也玩得超盡興，大方下戰帖：「想跟我PK的可以留言！」
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