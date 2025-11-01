政壇超級大八卦！網瘋傳美副總統外遇柯克遺孀還要妻改宗教 范斯這樣說......
[Newtalk新聞] 美國副總統 JD Vance 近日在保守派組織 Turning Point USA 活動上發表有關宗教與婚姻的言論，引發外界強烈爭議。Vance 在演講中提到，他的妻子烏莎（Usha）信奉印度教，若不改信基督教，兩人可能面臨婚姻危機。此番言論被批評為「公開羞辱妻子」，也讓他一向標榜的「家庭價值觀」陷入信任危機。
事件起於上週 Turning Point USA 的公開活動。據現場媒體報導，Vance 在台上談及宗教信仰問題時表示，妻子「最終必須皈依基督教，否則就只能離婚」。這段發言隨即在社群媒體上引爆輿論，許多網友批評他「將妻子的宗教當作政治秀道具」。
Ｘ上更有評論諷刺道：「JD Vance 可能會與妻子離婚，改娶柯克遺孀，以便在 2028 年競選總統。」也有網友指出，真正的受害者是烏莎本人，「她被丈夫一再當眾羞辱，只因宗教不同」。
外界回顧兩人過往關係，指出烏莎與 Vance 相識於法學院時期，當時他尚未踏入政壇。兩人婚後育有三名子女，並一向以跨文化婚姻的象徵形象示人，如今卻因宗教爭議而遭質疑「政治化家庭」。
面對批評，Vance 公開回應，稱自己並非「攻擊妻子或印度教」，只是「捍衛基督信仰的重要性」。他強調，妻子「理解他的信念」，並希望外界「不要過度解讀家庭內部問題」。
更多Newtalk新聞報導
（影）習近平「巨字小本本」被拍到了! 川習會低頭念稿被笑 上面竟有「這三字」....
俄軍令狀跳票 普丁丟大臉! 衛星照顯示 紅軍城未被包圍 戰線也未被擊潰
其他人也在看
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 7 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
曾偷吃被抓包！阿翔被問王子、粿粿婚外情「表情尷尬」：我沒資格講別人
粿粿與王子邱勝翊近期被范姜彥豐指控婚外情，三方目前皆已出面發表聲明。昔日因出軌謝忻鬧出風波的阿翔，1日下午他與浩子一同出席活動，被問到如何看待此次事件，表情略顯尷尬，不過還是做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
粿粿發聲！反控范姜「索討1600萬」 猜平板內容外流：很徬徨
范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻風波持續延燒！粿粿終於首度發聲，透過17分鐘長影片回應事件，坦承與王子邱勝翊有踰矩行為，但否認同居。更爆范姜曾索討1600萬作為離婚條件，揭露兩人婚姻早已出現摩擦，常為小事爭執。粿粿表示自己支付房子八成頭期款及六成以上房貸，否認誘導范姜簽署放棄婚後財產協議。她希望公眾能夠理解事情的來龍去脈。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 1 天前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 天前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前