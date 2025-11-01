政壇超級大八卦！網瘋傳美副總統外遇柯克遺孀還要妻改宗教 范斯這樣說......

美國副總統范斯逼妻子烏莎(左)改信基督教風波延燒，美國保守派陣營也不支持。 圖：翻攝自Ｘ

[Newtalk新聞] 美國副總統 JD Vance 近日在保守派組織 Turning Point USA 活動上發表有關宗教與婚姻的言論，引發外界強烈爭議。Vance 在演講中提到，他的妻子烏莎（Usha）信奉印度教，若不改信基督教，兩人可能面臨婚姻危機。此番言論被批評為「公開羞辱妻子」，也讓他一向標榜的「家庭價值觀」陷入信任危機。

事件起於上週 Turning Point USA 的公開活動。據現場媒體報導，Vance 在台上談及宗教信仰問題時表示，妻子「最終必須皈依基督教，否則就只能離婚」。這段發言隨即在社群媒體上引爆輿論，許多網友批評他「將妻子的宗教當作政治秀道具」。

Ｘ上更有評論諷刺道：「JD Vance 可能會與妻子離婚，改娶柯克遺孀，以便在 2028 年競選總統。」也有網友指出，真正的受害者是烏莎本人，「她被丈夫一再當眾羞辱，只因宗教不同」。

范斯在公開活動上和柯克遺孀艾瑞卡・柯克(左)舉止親密，在網路上被廣泛討論。 圖：翻攝自Ｘ

外界回顧兩人過往關係，指出烏莎與 Vance 相識於法學院時期，當時他尚未踏入政壇。兩人婚後育有三名子女，並一向以跨文化婚姻的象徵形象示人，如今卻因宗教爭議而遭質疑「政治化家庭」。

面對批評，Vance 公開回應，稱自己並非「攻擊妻子或印度教」，只是「捍衛基督信仰的重要性」。他強調，妻子「理解他的信念」，並希望外界「不要過度解讀家庭內部問題」。

