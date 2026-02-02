政壇震撼彈！美女議員許睿慈宣布不爭取連任

基隆市中正區市議員許睿慈日前在民進黨議員初選截止前仍未登記，在沉寂數日後，許睿慈2日發布聲明，表示將不再爭取議員連任，她強調，無論是否站在市議員的位置上，她都會以不同的身份，持續投入公共議題、監督政策、服務市民，也為基隆政壇投下震撼彈。（市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中正區市議員許睿慈日前在民進黨議員初選截止前仍未登記，外界也無法取得聯繫，在沉寂數日後，許睿慈2日發布聲明，表示將不再爭取議員連任，她強調，無論是否站在市議員的位置上，她都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民，也為基隆政壇投下震撼彈。

許睿慈日前未登記參選後，由於民進黨基隆市黨部並未對外公布原因，基隆政壇有各種傳聞，包含是否等待徵召等可能性，但都未經本人或黨部證實。

許睿慈今日下午1時許發出聲明，除細數任內政績外，並正視表示將不爭取市議員連任，她強調，無論是否站在市議員的位置上，她都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。

許睿慈說，她始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。在任期中，她將自身醫事背景轉化為具體行動，我推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。這不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，透過日常飲食教育，不只是提供午餐，而是為孩子與城市建立長期的健康基礎。

許睿慈指出，在長照政策上，她爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年內即完成選前承諾：優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。

許睿慈說，在交通正義與通勤安全上，當市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險時，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。即使相關預算已通過、承諾已開出，我仍未鬆懈，持續追蹤實際建置與汰換進度，甚至進一步揭露市府電動公車建置成本預算錯估高達7億元的重大問題，要求重新檢視財務估算、採購規劃，確保政策落實，建立一個穩定、安全、可長期運作的運輸體系。

許睿慈表示，在人本及改善交通問題上，她成功推動新豐街聯外道路進入規畫階段，整合中正區部分路段電桿地下化、爭取號誌燈號、停車格、通學步道，也推動既成巷道納管，解決長達 20 年的私地通行爭議，劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度，而非運氣。

她也向賴清德總統建言優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。

許睿慈強調，正因為她深知公共治理的重量，對於是否參選，她始終選擇慎重以對。

許睿慈直言，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視；這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈說，她不會向黨內制度挑戰，不如傳聞，她沒有領表而不去登記，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具。

許睿慈宣布，她將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員的位置上，她都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。她強調，形式將改變，但初衷不變：為大家努力，為城市盡責。

許睿慈表示，公共服務，不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。不因角色不同而沉默，「公共服務，是一條長路，我仍在路上」。

