政壇震撼彈 許睿慈不爭取連任基市議員

基隆市中正區市議員許睿慈未登記民進黨議員初選，引發外界諸多聯想，在沉寂數日後，她2日發布聲明表示，將不再爭取議員連任，為地方政壇拋震撼彈。由於中正區綠營議員張顥瀚陷入助理費案一審遭判有罪，也未登記初選，形同綠營目前在中正區人選「從缺」。

許睿慈為營養師，由前立委蔡適應推薦參選議員，民進黨徵召出線挑戰中正區，外型亮麗加上長期投入地方長照事務，首次選舉就獲得該選區第2高票，順利進入議會，外界普遍認為許睿慈爭取連任絕對沒問題。

不過，上周民進黨議員初選登記截止，許睿慈並未領表、登記，讓外界跌破眼鏡，更一度傳出民進黨要改採徵召或許想挑戰下屆立委等傳聞，但民進黨基隆市黨部及許均未證實。

許睿慈昨日下午發出聲明，表態不會爭取市議員連任，細數任內包括推動午餐自治條例、成立長照所、更換老舊公車、改善人本交通等政績。她強調，無論是否站在議員的位置上，都會以不同身分持續投入公共議題、監督政策、服務市民，仍會站在公共事務現場，用專業守住原則、用行動回應信任。正因為深知公共治理的重量，對於是否參選始終選擇慎重以對。

許睿慈直言，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視，這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

她強調，並沒有領表而不去登記，也不會為了省下登記費去做任何形式操作，更不會把公共信任當作策略工具，形式將改變，但「為大家努力、為城市盡責」的初衷不變。

中正區應選4席議員，現任議員藍綠各占2席，藍營為現任議員藍敏煌及回歸藍營的呂美玲爭取連任；民眾黨外傳可能人選為基隆市政府副發言人曾冠誠或林廷翰兩人擇一出線。

地方人士評估綠營布局，張顥瀚因助理費案一審有罪，許睿慈宣布不連任，導致空缺2席，可能徵召人選為張顥瀚祕書黃紀仁或基隆市議長童子瑋祕書江志強。