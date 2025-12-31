政大人共同回憶-1！40年今日書局今熄燈 學校po文追憶「那年校區一片汪洋」

陪伴幾代政大人的今日書局將在今天正式熄燈。（翻攝自政治大學粉絲專頁）

位在政治大學正門和女宿側門中間的今日書局，從1986年開始已陪伴一代又一代的政大師生近40年，今年傳出將在年底熄燈，旋即引起眾多政大人不捨，不少老客人把握時機重遊校園和今日書局。今（31日）是今日書局最後一天營業，校方也透過粉絲專頁表達不捨，並意外透露老闆甜蜜的退休規劃。

政治大學粉絲專頁指出，當年今日書局老闆孫永忠，騎著摩托車從家鄉彰化來到台北，當時因豪雨將政大校區和周邊地帶淹成一片汪洋，不少店家紛紛頂讓，在這樣的機緣之下，孫老闆頂下現在今日書局的店面，就這樣從1986年一路陪伴政大人至今。

關於退休，孫老闆幽默表示：「政大流行說屆齡退休65歲，那校內校外一視同仁。」但他也坦承做出結束營業這個決定，一方面是因為下一代無意接手，另一方面則是希望趁著膝蓋還算健康，還能到處遊賞。「全台有那麼多的名勝古跡，年輕人也願意陪我們。我老婆很嚮往坐遊輪，希望就帶著大家去體驗一下。」

政治大學也向今日書局和老闆表達謝意，「結束不見得必然感傷，有時更是記憶與情分的再延續。感謝曾經全年無休的今日書局，也感謝過去一年支持、幫助政大師生的每個你。期待更精采的2026年見！」

