政大人回憶沒了 「波波恰恰」熄燈 學生不捨：以後要吃什麼

位於台北市文山區、政大附近的馬來西亞餐廳「波波恰恰」昨（31）日熄燈，政大校友會也特別在臉書發文道別，感性寫下「再見！波波恰恰」，回憶這家店曾是政大巷弄裡許多人熬夜後的慰藉、雨天裡最溫暖的一餐，貼文引發網友熱議，不少政大人留言表達不捨「大學回憶再見了，以後不知道要吃什麼」。

政大校友會今（1日）在臉書發文表示，一早行經指南路時，熟悉的招牌依舊懸掛在原處，鐵門卻已緊閉，波波恰恰已於昨（1月31日）正式劃下句點，突如其來的告別，讓人難以適應。

廣告 廣告

政大校友會指出，對許多「政大人」而言，這間店或許只是地圖上一個再平凡不過的存在，但對曾依賴過它的人來說，卻是生活記憶的累積，是埋首報告後的深夜救贖，或是大雨滂沱時最便捷的溫暖。

政大校友會也感性寫道，店面會更迭、招牌會褪色，但在餐桌上聊過的夢想、熬過的期末考週、撐過的低潮時刻，都是實實在在存在過的回憶，並向波波恰恰道謝，感謝它曾在政大的巷弄裡，帶來無數次「今天就吃這家吧」的安心感。

消息曝光後在網路上發酵，不少網友留言表達不捨，「超愛青椒雞丁炒飯，下班都會特地去外帶，居然關了」、「大學回憶再見了」、「以後不知道要吃什麼」、「生意看起來一直不錯，怎麼突然收攤」、「太突然了，我的愛店」、「準備律師考試時，1天還在那裡吃2次」。

更多中時新聞網報導

范怡文、林俊逸合作鮑比達稱「最難挑戰」

温昇豪江宏傑 敲碗《客家廚房3》

春節連假金獎強片攻略