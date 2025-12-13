政大人回憶！40年老字號「今日書局」年底熄燈 原因曝光

位於國立政治大學附近的40年老字號今日書局，將於12月31日結束營業，令不少政大人很不捨。（圖／翻攝自臉書／木柵地方社團）

位於台北市的國立政治大學附近，有一間經營40年的老字號書局「今日書局」，是許多政大人回憶，但近日傳出今日書局將於12月31日正式結束營業，消息曝光立即在社群上引發熱議，許多政大學生與校友紛紛表達不捨之情。而老闆透露，主要是自己體力大不如前，加上小孩也無意接班。

「今日書局」在政大附近，是許多學生買文具的首選之一。但不久前今日書局在店門口掛上紅布條，寫著「結束營業，清倉大拍賣7折起」，正式宣布告別陪伴校園逾40年的歲月。

有附近居民將今日書局將歇業的消息，分享到臉書上木柵區地方社團，掀起一票網友留言表示不捨，「今日書局從我上大學就一直陪伴我」、「看著它一直在那裡，卻要消失，心裡好淒涼」、「老闆人超好，太可惜了」。不少學生感嘆，未來臨時購買文具或課業用品，不知道該去哪裡買了，十分不便。也有人透露，記憶中今日書局只有春節沒營業，其餘時間沒看老闆休息過。

而政大公共行政學系專任教授陳敦源日前也有在社群發文表示，「See you, yet not again ?!」他上星期才去今日書局採購一些文具，沒想到過不久就得知今日書局只營業到年底的消息，他也不禁感嘆，「所謂歲月，就是看著指南路上老政大記憶中的商家，一片片地逝去！」

據《ETtoday新聞雲》報導指出，今日書局的孫老闆鬆口歇業主因並非租金壓力或生意不好，而是他的身體狀況一年不如一年，小孩也無意接班，才會決定結束營業；孫老闆想趁膝蓋還可以的時候，多去外面走走看看。

