政大人專屬回憶又-1！老店「波波恰恰」熄燈 學生不捨：到底哪家還留著

政大學生愛店「波波恰恰」熄燈。（翻攝臉書「波波恰恰」）

專屬政治大學學生的回憶又減一，位於政大校門口旁的老店「波波恰恰」結束營業，拉下鐵門，讓政大學生相當不捨，難過說「越來越多回憶的店家不見了」。

政大生專屬回憶-1 「波恰」拉下鐵門

政大校友會今發文，透露學生愛店「波波恰恰」已正式關店，熟悉的招牌還懸在那，鐵門卻已沉沉拉下，「這份道別來得突如其來，卻又無比真實。」

政大校友會說，「波波恰恰」對多數政大人來說，或許只是地圖上一個再平凡不過的座標，但對於依賴過它的人，是一段段生活的堆疊，是埋首報告後的深夜救贖，或是大雨滂沱時最便捷的溫暖；如今隨著它關門，熟悉的滋味、免費的冬瓜茶，都已封存在記憶深處了。

政大老店陸續走入歷史 師生不捨

「波波恰恰大馬風味餐」被政大學生簡稱為「波恰」，鄰近校門口位置，加上店家好手藝、價格平易近人，擄獲不少學生芳心，如今突然跟大家說再見，讓許多政大生相當不捨，直呼「非常突然。本來還想找時間過去吃。」「我們的回憶嗚嗚掰掰了」「為數不多的政大共同回憶也走入歷史了🥲」「越來越多回憶的店家不見了」「到底有哪一家還留著ＱＱ」

廣告 廣告

事實上，近年政大附近許多老店紛紛歇業，包含球隊練完球最愛的「四五大街」萬壽路鄰近莊內外宿舍的「大正亭」、新光路的「巴東蜀味」等，陪伴政大師生長達40年的「今日書局」接連結束營業，專屬政大生的回憶越來越少了。

更多鏡週刊報導

政大神祕校友霸氣捐9.4億！指定山下「新建學生宿舍」 學生全驚歪：超扯

政大人共同回憶-1！40年今日書局今熄燈 學校po文追憶「那年校區一片汪洋」

中800萬樂透頭獎？ 洪健益急澄清「都市傳說」經過：真的沒有中