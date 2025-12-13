政大人最愛！40年老書局年底歇業 原因曝光

許多政大人的回憶「今日書局」近日傳出將在年底結束營業，店外掛上「清倉大拍賣」的布條，讓許多校友紛紛感到不捨。（圖／翻攝自Google Maps）





許多政大人的回憶「今日書局」近日傳出將在年底結束營業，店外掛上「清倉大拍賣」的布條，讓許多校友紛紛感到不捨。

有網友在Dcard上PO出一張今日書局的照片，店家門口掛上寫著「結束營業」的布條，讓原PO感嘆「看著自己進來政大時覺得『他就一直在那裡』的店消失有種莫名的淒涼」。

消息一出立刻震驚許多政大人和當地民眾，紛紛留言表示「我超震驚」、「太難過了，老闆人很好，可惜了」、「我要哭了」。

今日書局將在年底歇業。（圖／翻攝自Dcard）

據了解，老店開幕40年來只休春節，因此也有人好奇為何會突然宣布歇業，有知情校友透露「老闆說年紀大了，然後小孩也不想接，所以就想退休休息了」。

廣告 廣告

自己的愛店結束營業，總是會十分不捨，除了今日書局，台中豐原的複合式文具商場「9+D文具生活館」日前也宣布將於12月14日結束營業，店家感性地公告「感謝鄉親支持共同挺過艱困的疫情，多麼希望和大家走下去，但天下沒有不散的宴席」，也令許多老顧客感到惋惜。

許多人紛紛感到不捨。（圖／翻攝自Dcard）

更多東森新聞報導

聖石董座包養「乾女兒」身分遭起底 見刺青才知被綠

大學生提「0成本抽成」遭拒 槓上炸雞店 逢甲大學回應了

「週休三日」休不休？ 《EBC東森新聞》投票出爐

