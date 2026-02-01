政大人的回憶！「波波恰恰」突熄燈 17年社團也申請停社

陪伴政大人多年的波波恰恰大馬風味餐於1月31日熄燈，引發校友不捨。（圖／翻攝自波波恰恰臉書）

位於政大附近的馬來西亞餐廳「波波恰恰大馬風味餐」昨（31）日無預警熄燈；而政大成立17年的「尊重生命社」以推廣TNR以及與動物友善共處為理念，但因無人接手提出停社申請，消息曝光後，讓校友與學生一片惋惜。

政大人的回憶「波波恰恰大馬風味餐」位在台北市文山區於昨（31）日正式結束營業。消息傳出後，政大校友會在臉書發文道別，對多數政大人來說，或許只是地圖上一個再平凡不過的座標，但對於依賴過它的人，那是一段段生活的堆疊，是埋首報告後的深夜救贖，或是大雨滂沱時最便捷的溫暖。

校友會指出，「心中最難以割捨的始終是那份『冰醉雞腿飯』，那剛好的份量、熟悉的滋味，以及每一口帶來的踏實感，加上免費的冬瓜茶，如今都隨着店門關閉，封存在記憶深處了，謝謝波波恰恰，曾在政大的巷弄裡，給過我們無數次『今天就吃這家吧』的安心感」。

不只校外餐廳告別，政大成立於2009年的「尊重生命社」，以推廣TNR以及與動物友善共處為目標，持續在校園內以及動保相關活動提供服務，因遲遲找不到接手的新任幹部，為避免讓社團行政空轉影響未來經營，決定提出停社申請，讓不少校友感到遺憾。

尊重生命社表示，「停社並不代表愛護動物，與動物友善共存的精神消失，我們將期許自己也鼓勵社員們，帶著這份信念，在有能力之餘繼續為相關議題及動物們服務」。

