政大兩校友豪捐9.4億指定蓋「學生宿舍」回饋學弟妹 原因曝光

政治大學近日獲得2名不具名校友捐贈3000萬美元，指定用於指南校區的學生宿舍，這是政大近年獲得最大金額的單筆捐款。校方指出，該名學長在求學期間受到同窗友人陪伴鼓勵，培養自身視野與世界觀，因此決定回饋母校，展現了企業家回饋社會、深耕教育的信念。

政治大學表示，有兩名商學院校友日前低調捐贈3000萬美元（約新台幣9.4億元），指定用於母校指南校區「新建宿舍工程」，這是近年來最大規模的單筆捐款。不僅如此，其中一名學長的胞弟受到哥哥義舉感動，雖然他非校友，但也捐贈新臺幣500萬元支持校方。

本次捐贈的初衷，深植於學長對教育資源公共化的遠見，將善款用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，而學校也能提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。

政治大學指出，兄弟兩人行事低調、不願具名，只憶及求學期間，受到同窗友人陪伴鼓勵，二人相互扶持與彼此成全，形塑了他面對世界的視野與價值觀。因此透過選擇以實際行動回饋母校、支持學生。

