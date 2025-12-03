政大兵棋推演學院揭牌 陳永康：兵推目的在找弱點

政大國關中心3日舉辦兵棋推演學院揭牌儀式暨專題演講，立法委員、海軍二級上將陳永康擔任主講人。（圖／郭羽倫攝）

國立政治大學國際關係研究中心3日舉辦兵棋推演學院揭牌儀式，並邀請立法委員、海軍二級上將陳永康擔任專題演講主講人，以「從兵推演算預應國際局勢分析方法論」為題，分享其建立兵推架構的理念與經驗。陳永康強調，兵棋推演的目標不應是預測戰損交換率或推算勝負，而是要作為管理的平台，用來找出國家的弱點、評估社會韌性。

兵推目的在找弱點，非為預算或勝負。陳永康指出，現行國際上對於兵推的認知常有誤區，許多兵推的目的其實是為了爭取預算。如果兵推贏了，就無法爭取到資源，只有推演結果是輸了，才能要求人力與金錢。

廣告 廣告

然而，真正的兵棋推演目的是要為決策者提供參考選項，幫助決策者少犯錯誤，並掌握對方的缺點。兵推的結果應納入資料庫進行滾動修正，確保每次推演都能延續，避免重蹈覆轍。

陳委員強調，國家安全戰略的最終目標是贏得和平，而非僅是軍事戰略所追求的贏得勝利。目前，台灣尚未有官方版的國家安全戰略文件。若缺乏國安戰略，將導致國家資源分配不均、策略難以協調、跨部會合作困難，且政策難以延續。

陳永康委員提醒，未來的挑戰不再侷限於傳統軍事衝突。兵推必須納入八個面向，包括：軍事、政治、外交、社會、醫療、能源、產業與經濟。其中，社會韌性的重要性與國軍的軍事處理能力同等重要。

而人工智慧在兵推中則扮演輔助工具的角色，提供選項和參考值，但它並不能取代長官的決心與責任。在不對稱作戰的嚴峻性中，除了資源和人員的不對稱外，更嚴重的是「人才的不對稱性」。他強烈呼籲，人才是國家勝利之母，台灣必須大幅培養優秀人才。

【看原文連結】