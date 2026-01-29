政大商學院校友豪捐「3千萬美金」 指定蓋宿舍

國立政治大學獲得近年來規模最大的單筆捐款，兩名不願具名的商學院校友捐贈美金3千萬元（約新台幣9.4億元），指定用於指南校區新建學生宿舍工程。其中一名校友的胞弟雖非政大校友，受到兄長義舉感動，也主動響應捐贈新台幣5百萬元。

國立政治大學 。（圖／翻攝自Google Maps）

政大秘書處指出，這筆善款將大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力。校方表示，透過這筆捐款的挹注，學校能提供更具競爭力且更親民的宿舍定價，實質減輕學生在學期間的居住負擔，讓每一位遠道而來求學的學弟妹都能受惠。

捐贈背後記錄了一段跨越數十載的深厚情誼。其中一名校友回憶求學期間，受到同窗友人陪伴鼓勵，兩人相互扶持與彼此成全，形塑了他面對世界的視野與價值觀。在能力所及之時，選擇以實際行動回饋母校、支持學生，藉由興建年輕生命棲居群聚的宿舍，寄盼學生於此尋得人生益友，同時也鐫記了自己與好友偕行奮鬥的美好友誼。

校方進一步說明，這次捐贈的初衷深植於校友對教育資源公共化的遠見。若新宿舍定價對校外租屋市場產生良性影響，亦可間接改善需於校外租房學生的居住條件，擴大全體學生的福祉。值得一提的是，在獲知兄長感念母校栽培的宏願後，校友的胞弟認同「教育是最長遠的投資」理念，兄弟兩人行事低調、不願具名，展現了企業家回饋社會、深耕教育的堅定信念。

消息曝光後引發討論，網友紛紛留言，「感謝偉大學長姐造福後人」、「指定新建宿舍工程，看來就學期間對於宿舍是有一定怨言的」、「很不爽宿舍爛到爆怎麼辦？靠本事發財之後自己捐十億蓋一個好的，好狠的人」、「太強了，當年打開政大宿舍大門想說我是做了什麼得住監獄」、「希望自己有一天也有能力回饋政大跟商學院」、「三千萬都可以蓋棟飯店等級的宿舍了吧，真羨慕」、「白話文翻譯應該是如果當初住宿舍的時候沒有同窗友人陪伴鼓勵他撐不下去走不過來」。

