政大國際關係研究中心成立國內首個「兵推學院」培養危機管理人才

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，在台海情勢持續緊繃、灰色地帶衝突頻仍之下，政治大學國際關係研究中心3日正式成立「兵棋推演學院」。在現今大國競爭與兩岸局勢緊張之際，希望透過制度化的兵推訓練，協助政府與社會更全面理解衝突風險，將運用跨領域的政軍兵推方式訓練學生危機管理與團隊合作等能力，並培養國家所需的人才。

為培養國家安全、危機管理人才，政大國際關係研究中心3日正式成立「兵棋推演學院」並舉行揭牌儀式。政大國際關係研究中心主任王信賢認為，如今在美中戰略競爭與兩岸局勢升溫的情況下，對年輕人來講，不是資訊不夠，而是資訊過於爆炸。因此成立的兵推學院，將與外界常見的「兵推」不同，將著重在教育及人才的培養。

王信賢強調：「雖然是兵棋推演，但是我們做的是政軍兵棋，我們有非常多的政治、經濟、外交等各種因素進來，而且我們推的是和平研究。簡單來說不一定是要推戰爭，而是推如何去確保和平，可以培養學生的危機管理跟團隊合作。」出席的國民黨立委、前海軍二級上將陳永康指出，通常大家重視的都是如何「因應問題」，但兵推的目的則是要「預應問題」。

陳永康續指，成立兵推學院這個平台就是希望能跨領域，在有限的時間內，發現弱點，並找出解決的方案。陳永康說：「我們要發展出國家安全戰略，利用兵棋推演去發現我們的脆弱點在哪裡。人才是最重要的，能夠腦力激盪，大家互動學習，因為透過兵推，我才發現這個領域我居然不知道。要知道自己什麼不知道，是一個很大的挑戰。」

政大校長李蔡彥表示，近幾年國家安全議題越受重視，而學校的發展也應與社會的脈動結合。兵推是很好的工具及平台，透過學院成立可訓練同學在團隊合作、系統分析或領導統御等各方面能力，培養國際關係與危機管理等國家所需的人才。校方本來就有國際關係、地緣政治相關師資及資源，盼能加以扣合並將所學用在實務工作上，也讓更多學生學到相關知識。

