政大境外生辦桌文化初體驗 臺灣味抓住他們的胃

國立政治大學國際合作事務處日前首度舉辦大型辦桌饗宴，邀請來自全球26國、超過200名政大的國際交換生參加，席開19桌，讓境外生品嚐臺灣味。(政大提供)

國立政治大學國際合作事務處日前首度舉辦大型辦桌饗宴，邀請來自全球26國、超過200名政大的國際交換生參加，席開19桌，端出白斬雞、佛跳牆等十道經典臺菜，體驗臺灣道地的辦桌。

政大校長李蔡彥致詞時指出，期望透過富含文化意涵的辦桌活動，讓來自世界各地的交換生感受臺灣以餐桌為中心的情感連結，並鼓勵同學「把政大當成第二個家」。

活動重現臺灣傳統辦桌的復古風情，現場大螢幕輪播中英雙語的辦桌文化主題短片、交換生日常紀錄、政大全英授課學程以及境外生職涯資源介紹，期盼國際學生未來能重返政大深造，甚至留在臺灣生活與發展。

李蔡彥校長依循宴席傳統以主人身份逐桌敬茶，許多交換生首次體驗圍坐圓桌、分食共享的文化。為增進交流，每桌安排中英文流利的臺灣學生擔任桌長，即時介紹菜餚寓意與食材特色，使文化體驗更完整。

俄羅斯交換生Valeriia分享，他喜歡了解不同文化，辦桌讓他更融入臺灣，非常開心，最愛的菜色是櫻花蝦米糕與白斬雞。來自德國的Sara則說，辦桌的團聚感讓他印象深刻，大家一邊吃、一邊聊天，自然而然分享文化與故事。

擔任桌長的臺灣學生吳雨蓁表示，國際生平常很難有機會參加辦桌活動，辦在校園裡更是難得又方便。