政大學霸台64線遭丟包慘死 認Bolt司機有逃亡之虞諭令限制出境

記者莊淇鈞／新北報導

死亡車禍發生現場。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路，上個月（1月）25日凌晨發生1起驚悚的死亡車禍，1名25歲的政大畢業替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，被林男丟包在台64線上，然後被4輛汽車陸續輾過爆頭慘死。司機林男當時諭令5萬元交保，後來因案情需要，林男恐涉遺棄致死罪嫌，將其保釋金提高15萬，變成20萬元，未限制出境出海，昨天（2日）檢察官再度傳喚林男開庭，訊後認林男有逃亡之虞，諭令須限制出境、出海，並實施電子監控。

據了解，溫男事發當天凌晨利用手機APP叫車，在凌晨2時7分從台北市文山區興隆路二段某處上車，預定在板橋區長江路一段附近下車，溫男剛上車的前10分鐘都未發出聲響也未與司機林男交談，但第11分鐘開始，溫男疑踢了車門及椅背，司機林男出言相勸：「先生請不要踢我椅背跟車門。」，隨即車內傳出多次「叩、叩、叩」聲響。

但司機林男疑不滿溫男繼續踢車門及椅背，再度向溫男提醒：「你可以躺下，但不要踹。」，後來乾脆罵了髒話後，對溫男表示：「你給我下車！」，而溫男就在凌晨2時19分被趕下車，整個過程溫男全程詭異噤聲。溫男被趕下車，林男開車離開約1分鐘後，才打110報案，稱有人躺在台64線快車道，請警方到場協助，但在警方到場前，溫男已經被4輛汽車陸續輾過，造成全身多處骨折爆頭慘死。

為了釐清溫男在丟包時的身心狀態，檢警為求慎重，已對溫男的遺體進行解剖，並採集血液等檢體，以釐清當時溫男與林男爆發口角後下車時的身心狀態，解剖時溫男的家屬也低調到場，無法相信溫男死亡，相擁悲痛哭泣，場面令人鼻酸。

而檢警將持續釐清驗證司機林男所敘述當時的情形，至於化驗報告出爐需2個月的時間。溫男的家屬在解剖現場也請求檢警，調查司機林男是否有將溫男拖下車的可能。

