政大學霸台64線遭丟包輾斃 檢認Bolt司機涉遺棄致死 諭令限制出境科技監控

政大畢業的25歲替代役男1月25日凌晨透過叫車平台Bolt搭車返回新北板橋住處，行經台64高架道路時，疑因踹踢椅背遭46歲林姓司機趕下車，溫男在台64快速道路上遭4車撞輾身亡。新北地檢署認為林姓司機涉嫌遺棄致死，日前以新台幣20萬元交保。檢察官昨天第3度傳喚林男，複訊後以有逃亡之虞，諭令限制出境出海，並實施科技監控。

新北地方檢察署。（中央社資料照）

25歲溫姓替代役男1月25日凌晨透過叫車平台Bolt搭多元計程車，遭46歲林姓司機留在台64線快速道路高架路段上，溫姓男子之後被後方4輛車輾過，當場死亡。案發後警方將林姓司機及輾過溫姓男子的4名駕駛依涉過失致死罪送辦，新北地檢署訊後原諭知林男5萬元交保，其餘駕駛1至5萬元不等交保。檢方1月27日再度傳喚林男，認林男涉遺棄致死罪，將交保金提高至20萬元。



新北檢昨天第3度傳喚林男釐清案情，訊後諭知限制出境出海，並實施科技監控，每天須用手機報到。根據法規，林男目前所涉的遺棄致死罪屬故意犯罪發生死亡結果，且為可處無期徒刑或7年以上有期徒刑的重罪，全案可能適用國民法官法審理。