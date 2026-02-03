政大學霸台64線遭輾斃 丟包司機涉遺棄致死罪遭電子監控

新北地檢署原依過失致死罪諭知林男5萬元交保，後來發現林男在寒假要帶家人出國，不但改以遺棄致死罪嫌將保金提高為20萬元，並朝重大刑案方向偵辦，此外，檢方2日3度傳喚林男到案，訊後將他限制出境、出海並施以電子監控。（本刊資料照）

多元計程車Bolt林姓司機在上月25日凌晨涉嫌將叫車的25歲溫姓替代役男丟包在64快速道路上，導致溫男遭4車輾斃，新北地檢署原依過失致死罪諭知林男5萬元交保，後來發現林男在寒假要帶家人出國，不但改以遺棄致死罪嫌將保金提高為20萬元，並朝重大刑案方向偵辦，此外，檢方昨（2日）3度傳喚林男到案，訊後將他限制出境、出海並施以電子監控。

由於林嫌目前所涉的遺棄致死罪屬故意犯罪發生死亡結果，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，全案因適用國民法官法審理，為了避免將來影響國民法官心證，因此，即便全案涉及公共利益，檢方對於案情始終未發新聞稿對外說明，將來也會比照國法案件處理，起訴書也不會詳述案情。

本刊掌握，事發當天，號稱政大學霸的溫姓替代役男自台北市文山區上車，搭車12分鐘內全程沒有說話，至凌晨2時14分左右，車內突然傳出撞叩叩聲響，林姓司機突然說「先生請不要踢我椅背跟車門」，接著怒罵溫男要求下車，約2時19分即將溫男丟包在高架道路上。

林男在1分鐘後報案，不過，警方到場時，溫男已被4車追撞輾斃。林姓司機一開始向警方稱，溫姓替代役男在行駛過程狂踢車門及椅背，雙方發生口角，並稱是溫男要求下車，他才照辦放人，不過，檢警比對行車紀錄器音檔，發現林姓司機說法明顯與事實不符，溫男家屬也痛批林男為了脫罪還抹黑死者。

律師林冠佑表示，他過去當檢察官時，曾起訴酒駕的郭姓Uber司機連闖5個紅燈，且衝撞3輛機車，造成1死2傷，他當時認定郭的行為如同「恐怖攻擊」，最高法院也認同此見解，認定郭構成不確定故意殺人罪，判刑12年半定讞。由於林姓司機在凌晨深夜時分，把喝酒乘客丟包在快速道路，也可視為有殺人的意圖，刑度至少從10年起跳，至於偵查結果，仍需由新北檢做最後認定。

