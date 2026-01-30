政大學霸被丟包台64輾亡 叫車平台Bolt：司機已停權配合調查

新北市 / 林李翰 綜合報導

新北板橋日前發生一起事故，一名25歲政大高材生溫姓替代役男，在25日凌晨酒後搭乘多元計程車返家，行經台64線快速道路中和路段，與司機發生爭執後遭「丟包」，被4車連續輾過身亡。該名司機隸屬Bolt叫車平台，Bolt台灣總經理曾憲竑表示，該司機第一時間已停權，後續處理將待警方和刑事調查結果出爐。

新北市台64線快速道路25日凌晨，25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，上車後溫男疑似喝醉先是多次踹車門，被司機制止後，又猛踹駕駛座椅背，遭「丟包」下車，後續司機因愧疚，隨後向警局報案，不料員警趕到現場，溫男已遭4輛車輾過，頭顱破裂、全身骨折當場身亡。

廣告 廣告

Bolt台灣總經理曾憲竑也發聲表示，Bolt第一時間知道該事件後，已立即連絡司機並對其停權處理，該案已進入警方和刑事調查，後續進一步處置將視調查結果處理。

曾憲竑指出，Bolt有要求加入車輛要投保乘客第三責任險，該案因還涉及後方肇事4輛車輛，肇責尚未釐清，仍待後續調查結果確定後才能確認如何處理。

根據《聯合新聞網》報導，Bolt昨（29）日晚上發出聲明，指對於1月25日發生於台64線快速道路的這起嚴重事故，Bolt深感哀痛與不捨，向此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼。並強調，目前本案已進入刑事調查程序，Bolt將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實。

原始連結







更多華視新聞報導

疑踢椅背「司機丟包台64線」 政大學霸遭4車輾亡！

政大學霸遭司機丟包害輾斃 檢警追非自願下車可能性

擔心遭攻擊在台64丟包學霸 運將恐涉「遺棄致死罪」

