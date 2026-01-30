政大學霸遭丟包慘死教授劉宏恩喊抵制 Bolt再發聲明：全力配合調查
記者莊淇鈞／新北報導
本周日（25日）凌晨，擔任替代役的25歲溫姓男子，透過Bolt平台搭乘多元計程車，卻被駕駛林姓男子丟包在台64線快速道路，導致溫男慘遭4車輾過爆頭身亡。事件發生後，政大法律系副教授劉宏恩對此痛批：「車是你派的，卻講著路人甲一般事不關己的話？」怒控平台安全責任缺失，並憤而卸載App呼籲大眾集體抵制。對此，Bolt今二度發聲明回應表示，本案已進入司法調查階段，無法進一步對未釐清的事實細節發表評論，事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全，但強調未持有或掌控行車紀錄器影像。
Bolt聲明表示，對於1月25日發生於台64線快速道路造成年輕生命不幸逝去的事故，Bolt深感哀痛與遺憾，在這段極為艱難的時刻，誠心向逝者家屬與親友致上最深切的哀悼與誠摯的慰問。
Bolt已確認該行程發生於本平台，自知悉事件後，即與合作車隊夥伴及相關主管機關保持聯繫，並全力配合提供必要資訊與協助，以支持相關單位釐清事件經過。目前肇事駕駛已立刻停止於Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。
由於本案已進入司法調查階段，相關調查機關正就車內當時的實際狀況進行釐清。Bolt將全力配合調查，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行程紀錄等。「事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全。作為平台，Bolt並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。」
Bolt表示，基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段無法進一步對未釐清的事實細節發表評論。聲明強調，道路安全始終是Bolt最重視的核心原則，任何涉及生命安全的事件，皆以最高標準嚴肅看待，未來也將持續全力配合相關單位，並依調查結果進行內部檢視與後續處理，Bolt的心與受此不幸事件影響的家屬與親友同在。
政大副教授劉宏恩在臉書發文表示，台64線快速道路上被林姓計程車司機丟包輾斃的政大畢業生是用Bolt叫的車，Bolt才進軍台灣市場4個月就發生這麼大的事，卻只發聲明表示「不便說明細節」，記者就滿意了？林姓司機的車是否靠行車，是哪家車行還是計程車合作社，就没有半個記者有辦法去找到車行或合作社負責人出來說明？
劉宏恩也質疑，假設林姓司機是自己個人車行，可是個人車行必須具備多年良好駕駛記錄（無違規記點和乘客申訴記錄或獲選優良司機）才有資格申請，依他這種不顧乘客危險的駕駛習性，到底是怎麼申請到個人車行的？是哪個縣市政府交通局許可的？有這麼多好問題可以追、應該追，記者們一個都不去追嗎？
劉宏恩直言，「台64線我常常開，我實在難以想像它哪裡有地方可能下車，因為人下了車就根本等於只能在車道上」。他為此質疑，你告訴我林姓司機「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」，孰人能信？
