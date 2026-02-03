政大學霸遭丟包輾死 Bolt司機想出國？檢方急加「境管＋科控」

政大畢業的溫姓男子上月25日遭多元計程車司機丟包在快速道路上，慘遭後車輾死。（翻攝畫面）

政大25歲溫姓畢業生，上月25日凌晨搭乘Bolt多元計程車返家，遭46歲林姓司機丟包在台64線快速道路上遭4輛車輾斃死亡。案件原以交通事故偵辦，但因疑點重重，新北地檢署已改列重大刑案。林男先以5萬元交保，後提高至20萬元，如今檢方再度追加強制處分，裁定限制出境出海並實施電子監控，避免其離台。

「踢椅背」就丟包？行車紀錄器能還原真相嗎

事發當天凌晨2時7分，溫男從文山區搭上林男車輛，短短12分鐘後命喪車道。林男供稱，溫男酒醉、多次踢椅背才引爆衝突，才會「請他下車」。而警方調閱行車紀錄器後發現，溫男從頭到尾未發一語，只在2時14分出現疑似踢撞椅背、車門的聲響。林男當場情緒失控，大聲喝斥「你給我下車！」隨即將車停在台64線高架橋上。

紀錄器僅錄得司機聲音，未錄到溫男的回應，也出現三聲關門聲，警方研判兩聲為林男上、下車，第三聲才是溫男下車；但他究竟是「被拖下車」還是「被要求下車」，畫面無法釐清。

只是口角？還是遺棄致死？檢方為何要加重處分

林男與4名駕駛均因涉過失致死罪被移送，林男被認定涉嫌「遺棄致死」，交保金也從5萬元提高至20萬元。林男更在偵訊中透露「寒假要帶孩子出國」，引發檢方強烈疑慮。

檢方昨（2日）再度傳喚林男，認定其有逃亡之虞，最終裁定其限制出境、出海，並實施電子監控，每日定時自拍回報。全案目前朝重大刑案方向偵辦，不排除對林男進行測謊，以釐清事發當下的衝突與溫男下車的真正原因。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

