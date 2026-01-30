政大學霸遭丟包4車輾斃慘死！Bolt聲明1句名導氣炸：這不是過失是謀殺

社會中心／黃韻璇報導

政大學霸遭Bolt司機丟包喪命現場。（圖／翻攝畫面）

政大畢業擁有雙學士學位的25歲溫姓男子，25日凌晨透過Bolt平台搭乘多元計程車，卻被駕駛林姓男子丟包在台64線快速道路，導致溫男慘遭4車輾過爆頭身亡。案件曝光後，諸多疑點待釐清，引發社會高度關注，Bolt昨（30）日二度發聲明回應表示，本案已進入司法調查階段，無法進一步對未釐清的事實細節發表評論，事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全，但強調未持有或掌控行車紀錄器影像。對此，導演汪怡昕就發文痛斥，「這不是過失，這就是謀殺！」

回顧整起事件，25歲替代役溫男，於25日凌晨2時許，在台北市文山區興隆路飲酒後搭乘多元計程車，準備前往新北市板橋區，乘車過程中疑因喝醉多次踹車門遭制止，接著又踢撞駕駛椅背，司機林男憤而將他丟包於台64線快速道路上，後來擔憂對方安危，撥打110報案。警方到場赫見溫男因為被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，陳屍台64線快速道路內側車道。

《國際橋牌社》系列導演汪怡昕30日在臉書PO文痛斥，表示台64線丟包乘客致死的叫車平台是進軍台灣4個月的Bolt，事後迄今發聲明除了無關痛癢的廢話外，只表示「不便說明細節」。汪怡昕點出幾個關鍵問題，林姓司機的車是否靠行車？是哪家車行還是計程車合作社？問就是「不便說明細節」。

政大雙學士畢業學霸溫男遭連4輾，倒臥內側車道畫面曝光。（圖／翻攝爆料公社二社）

汪怡昕怒轟，這種不清不楚的僱傭關係，想來平台連帶責任的逃避早已盤算好了，別說職業駕駛，連一般駕駛也不會把清醒的人丟包在快速道路上，何況是酒醉者。林姓司機「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」，平台的這說法爛到無法忍受，直呼「這不是過失，這就是謀殺！」

汪怡昕提到自己有孩子，這整件事和Bolt平台的回應，讓他無法忍受，直言「如果平台繼續是這個態度，那我希望這家公司的投資者血本無歸流落街頭，躲起來說屁話的管理者惡運纏身永遭報應。當然，那個破幹又說謊的司機，我衷心希望能受到最嚴厲的處罰」。

