政大學霸遭質疑酒醉搭車？ 友人：前1小時清醒對話

新北市中和區台64線死亡車禍，過去死者被質疑酒醉搭車才會「踢椅背」，不過死者友人透露，事發一小時前，死者還曾清醒回答說他沒喝醉，懷疑踢椅背是因不舒服，甚至在叫車前還先送了朋友回家，應該不至於爛醉。行車紀錄器更錄下事發當下兩次「關門聲」，司機被家屬質疑下車後還拖行死者，丟包在快速道路上，而他也因涉嫌過失致死，訊後一度加保至20萬元。

員警VS.肇事駕駛說：「(大哥，你有撞到他嗎)。」快速道路上，兩輛車停在一旁，駕駛神色慌張，因為剛剛輾到人，台64線中和段，25日凌晨發生死亡車禍，政大畢業學霸溫姓死者，搭多元計程車被丟包，不幸遭4車輾過身亡，但整起案情疑點重重。

死者友人，透露事發前經過，凌晨1點左右，他看到溫姓死者，IG發跟朋友出去，留言問他有喝醉嗎，死者傳語音說沒有，聲音很清楚，喝完酒後還先送女性朋友回木柵，才自己叫車回家，懷疑死者是因不舒服才會踢椅背。

記者趙若評說：「不過在行車紀錄器當中，疑似有錄到兩聲輕微的關門聲，一聲是乘客下車關門，但另一聲，難道是駕駛同樣也下車關門了嗎。」

還原搭車經過，溫姓死者2點07分上車後，整整10分鐘沒說話，直到發出叩叩聲，司機說不要踢椅背車門，可以躺下，死者疑似含糊說好，但沒兩分鐘，就被司機呵斥下車。

不過這整整12分鐘車程，雙方幾乎沒有談話，怎麼會引發「丟包致死」，如今司機因涉過失致死，訊後加保至20萬，詳細案發經過，仍有待一一釐清。

