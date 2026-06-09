政大安倍研究中心首度在日辦論壇 聚焦印太戰略與台日安全

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安倍昭惠出席政大安倍研究中心首度在日本舉辦的論壇，強調自己將繼續傳承安倍晉三的理念。(記者林翠儀攝)

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕政治大學安倍晉三研究中心主辦的「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」今天在東京舉行。日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠夫人致詞表示，安倍生前播下了許多種子，那些種子正在發芽、開花、結果，並再次播下新的種子。她希望自己能扮演澆水、施肥的角色，繼續傳承他的理念，讓更多人認識安倍晉三的思想與貢獻。

政大在去年9月21日成立了「安倍晉三研究中心」，成為全球少數、也是台灣第一個以日本前首相安倍晉三為名設立的大學研究機構。該中心與日本智庫「國家基本問題研究所」及台灣日本研究院攜手，在日本舉辦第一屆「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」。

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此次論壇以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」為主題，邀請台日美的專家學者，針對安倍晉三的政策戰略、現代日本的安全保障政策、經濟戰略及外交理念等議題展開深度討論。總統賴清德以預錄影片方式致詞，總統府資政邱義仁發表主題演講，安倍昭惠、駐日代表李逸洋、國家基本問題研究所理事長櫻井良子等人出席。

安倍昭惠致詞時表示，安倍晉三研究中心成立的9月21日，為安倍晉三的生日，而今天6月9日正好是兩人結婚39周年紀念日，在這樣別具意義的日子裡舉辦論壇，讓她格外感動。

昭惠表示，安倍過世那一年，台灣在高雄為他建立了銅像。上月8日，她去台南參加了八田與一技師慰靈祭，並第4次前往高雄的安倍銅像。高雄的朋友溫暖迎接，並告訴她「這裡就是妳的家，請妳隨時回來」，讓她相當感動。她也宣布日本第一座安倍銅像已在8日揭幕，座落於長野的阿南町，推動建造的佐藤宮司曾立誓，在日本建立安倍銅像之前，絕不去看台灣的銅像。

她還表示，安倍過世後，走訪世界各地，深切感受到，安倍不只在日本，也受到海外人士多麼深的信賴與期待。不論她到哪裡，大家都溫暖迎接，並說「如果安倍先生還在，世界就不會變成現在這個樣子」。

駐日代表李逸洋致詞表示，安倍晉三率先向國際社會提出「自由開放的印太」(FOIP)構想，為印太地區和平與穩定作出重大貢獻，並提出「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」的重要主張。

李逸洋指出，台灣是AI硬體製造中心，全球最重要的供應鏈基地、台灣的股市市值總額，已成為世界第4大市場，守護台灣不只是區域安全問題，更攸關民主國家在人工智慧與高科技領域的競爭優勢。他強調，一旦台海發生衝突，勢必對全球經濟與供應鏈造成巨大衝擊，因此維護台海和平穩定至關重要。他認為，台灣、日本、美國以及理念相近的夥伴，必須更加緊密合作，共同守護自由開放的印度太平洋。

國基研理事長櫻井良子對於台灣率先設立安倍晉三研究中心，並規劃成立安倍晉三圖書館，充滿敬佩與感慨。她表示，安倍晉三對日本改革與國際戰略的貢獻深遠，但日本至今仍缺乏與其歷史地位相稱的紀念設施，反而是台灣率先透過研究中心等方式，保存他的思想與精神。

安倍晉三研究中心主任李世暉則在受訪中表示，從研究中心成立開始，就一直希望能夠在日本舉辦相關的國際論壇，由於日本國內對於安倍晉三的評價較為兩極化，所以希望透過第三方、客觀的台灣研究成果，在日本舉辦論壇，讓大家了解安倍晉三對區域和平穩定，以及台海安全的重要性。

對於未來的展望，李世暉表示，下一階段的目標，主要是推動「安倍塾」的工作。希望透過安倍塾，在台灣以及日本舉辦相關課程，吸引更多年輕人關注安倍晉三的理念、戰略以及台日關係。尤其在日本方面，希望邀請年輕政治家、企業家等一起參與，讓他們了解安倍晉三戰略的重要性，以及他對台灣的重要性、對區域安全的重要性。

政治大學安倍晉三研究中心今天首次在藉東主辦「安倍晉三與現代日本研究國際論壇」，邀請台日美專家學者聚焦印太和台海安全。(記者林翠儀攝)

駐日代表李逸洋(右)和總統府資政邱義仁(左)在會場與安倍昭惠(中)合影。(記者林翠儀攝)

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