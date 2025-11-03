政大實驗教育推動中心11/8辦理講座 解析高中自學可能與方法

鄭同僚將將於政大舉辦講座，談高中自學的升學與技職發展。（實驗教育推動中心提供）

記者王誌成／台北報導

隨著越來越多青年學子不適應體制教育，選擇在教室外尋找方向，同時社會也面臨傳統師徒技藝傳承的斷層危機。國立政治大學教育部臺灣實驗教育推動中心計畫主持人鄭同僚表示，高中自學的彈性模式，正好提供青少年一個絕佳機會，跟隨經驗豐富的師傅學習，不僅習得一技之長，也實踐「代間搭橋」的社會價值。

鄭同僚指出，將於八日在政大教育學院辦理講座「學校不想待，怎麼辦？—高中階段自學的可能與方法」，分享如何以「高中自學」為橋樑，串聯世代、開啟教育新可能，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

廣告 廣告

鄭同僚分享，許多民眾反映，對「自學」最大的顧慮是「無法獲取高中文憑」與「擔心無法銜接升學」。為此，該場講座將深入介紹如何依法向地方教育主管機關申請「在家自學」或「團體共學」，並於計畫完成後，獲頒效力等同高中畢業文憑的「實驗教育證明」。

講座內容也將說明自學期間如何申請政府學費補助，以及銜接申請國內外大學的管道，這樣的制度設計打破「自學等於放棄升學」的刻板印象，讓學生能以更自主的方式探索學習、規劃成長方向。面對ＡＩ時代的快速變化，學生如何培養不被ＡＩ取代的能力成為教育焦點，講座也將透過自學多元可能回應此議題。

鄭同僚觀察，臺灣社會的木工、水電、水泥與油漆師傅普遍感慨，難以找到年輕的接班人。他引用「ＡＩ之父」Geoffrey Hinton 的觀點指出，「成為水電工，是未來避免被ＡＩ取代的最佳選擇之一。」