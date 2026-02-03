政大役男遭小黃司機丟包慘死 交通部：Bolt平台、車隊都負管理責任

即時中心／徐子為報導



新北市台64線快速道路上（1）月25日凌晨2時許，一名25歲溫姓政大畢業的替代役男喝完酒後，從台北市文山區搭上46歲林姓駕駛的多元計程車；未料林男竟在途中將溫男丟包在台64快速道路上，導致他一連被4台車輾過，當場死亡。對此，交通部公共運輸監理司司長胡廸琦今（3）天強調，該司機所屬的Bolt車隊須負管理責任。





媒體《自由時報》報導引述胡廸琦說法，他今受訪時指出，計程車派遣駕駛是屬於車隊業務，車隊需負起管理責任；就算是平台與車隊合作進行技術、資訊服務時，也是車隊要負起管理責任，並非平台無管理，而是透過車隊約束。平台管理部分，已有特別約束與車隊綁在一起，平台並不能主張自己只是資訊服務業，或車隊說請人家來幫我派遣，而互推責任。



胡廸琦說明，該個案由地方政府（台北市府）處理，建議地方政府去了解合約關係，並進一步約束，據了解，這部分地方政府已有查證；另外，故意拒載已依照「道路交通處罰條例」處600至1200元罰款，刑事部分已進入司法程序。



刑事偵辦進度部分，新北地檢署原先依過失致死罪嫌，諭知駕駛林男以5萬元交保；後續偵辦認為他還涉及遺棄致死罪嫌，再加保15萬元。昨（2）日檢方再度傳喚林開庭，訊後裁定須限制出境、出海，並實施電子監控。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

