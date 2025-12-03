政大成立國內首個兵棋推演學院 著眼教育、推廣、培訓人才3面向

政大國關中心3日舉行兵棋推演學院揭牌儀式暨專題演講，政治大學校長李蔡彥(左二)、國關中心主任王信賢(左一)、國民黨立委陳永康(右一)主持兵棋推演學院揭牌儀式。(記者廖振輝攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕政治大學國際關係研究中心今正式成立「兵棋推演」學院，也是國內首次將兵棋研究單位設於校級研究中心，預計未來將著重教育、推廣、人才培育3大面向。中心主任王信賢表示，將會透過競賽、課程、社團等管道，讓年輕人擁有更多專業知識、認識國際情勢。政大校長李蔡彥則強調，透過兵棋活動將可訓練系統分析、團隊合作、領導統御能力等。

王信賢說明，政大國關中心成立兵推學院，這是國內首個放在校級研究中心裡成立的單位，最主要進行教育、推廣，以及培訓，而目前美中戰略競爭越來越激烈，兩岸關係的未來需要有更多的新血加入，所以校方做的主要就是教育培訓，如在校內辦兵推競賽，或在學校中相關的課程，透過專業團隊進駐，協助進行相關的推演，此外，也會鼓勵同學成立相關的社團，讓關於兵棋的精神或技巧能夠更深入、更為推廣。

談到成立宗旨，王信賢提到，面對資訊爆炸的時代，年輕人特別是大學生，需要有更多的專業知識去過濾資訊，所以希望透過成立兵推學院，在校園裡建立學生對於整個國際政經情勢的判斷。當然兵棋推演並非完全是推演戰爭，而是另一種形式的和平研究。意即若預期到兵凶戰危的情況，應該要用何種方式規避。世界的未來屬於年輕人，所以應該要更多地參與整個國家，且對於整個國際情勢要有更多的認識。

政大國關中心3日舉行兵棋推演學院揭牌儀式暨專題演講，政治大學校長李蔡彥(中)、國關中心主任王信賢(右)、國民黨立委陳永康(左)主持兵棋推演學院揭牌儀式。(記者廖振輝攝)

李蔡彥表示，政大持續朝向多元發展，積極培育公部門、私部門、NGO各種人才，領域上擴及到資訊領域。而學校發展應該與社會脈動契合，多年來國家安全的重要性普遍受大眾關心，而兵推是很重要的工具、議題，透過學院成立可以訓練學生系統分析、團隊合作，以及領導統御能力，而校方本來就有國際關係、地緣政治相關師資及資源，盼能加以扣合並將所學用在實務工作上，也讓更多學生學到相關知識。

立委陳永康認為，兵棋推演學院能夠成為1個平台，包括跨領域內容、人才交流培養，面對國家的國安挑戰，也能思考如何因應，甚至預應。兵棋沒有最佳方案，且資源、人才、時間都有限，可以透過平台找到解套方案，並進一步發展出國家安全戰略，發現國家脆弱點，且加以改進，否則買再多硬體都無法解決。重點在於知道自己還不知道之處，進行危機預防，盼兵推學院能為政府、為穩定台海穩定、為社會繁榮盡一份力。

