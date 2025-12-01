政大攜手均一推線上招牌課程 全臺高中生上線立即學

政大校長李蔡彥（右二）與均一平台董事長呂冠緯（左二）代表簽署合作備忘錄( MOU)，前教育部長吳思華（右一），以及前奧美集團董事長、均一平台董事白崇亮（左一）共同見證。(政大提供)

國立政治大學與均一平台教育基金會今天（1日）宣布，將攜手推出一系列涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，為全臺高中生，特別是偏鄉與離島學子開啟一扇通往頂尖人文學科的「線上校門」，培育人工智慧無法取代的人文素養與跨文化視野。

政大本次在均一平台推出的課程，將從最具代表性的學術能量出發，包括能訓練學生判讀國際局勢、培養跨文化溝通與談判能力的外交與國際事務課程；英文以外的阿拉伯語、土耳其語、斯拉夫語、韓語與東南亞語等稀缺語種學習；以及從風險角度重新理解金融、保險與社會安全網的風險管理與保險學。

政大深具傳統的傳播領域也同步加入，從新聞、廣告、公關到新媒體與創意內容製作，協助學生掌握如何在AI時代講好故事、創造影響力。透過講座與微學程的設計，讓高中生在進入大學前，即能探索自身對人文社會學科的興趣。

政大校長李蔡彥表示，政大與均一平台合作是雙贏的結果。均一平台在各級學校有非常多受益者，故希望藉此推廣政大產生的內容，他期待政大和均一平台能持續合作，共同致力於教育創新，也讓學習場域延伸至全臺每一所高中。

均一平台董事長呂冠緯表示，與政大合作是為見證「遇見跨域教學的可能」，透過合作，政大的多元課程能上架至均一平台，幫助平台上的百萬國高中生打開視野，學習跨領域知識。同時，這也讓偏鄉高中生能跨地域、跨時域地使用政大的優質數位資源。

政大線上課程將陸續於均一教育平台「大學開放課程專區」上架，全臺高中生皆可免費註冊學習。高中教師也可將課程導入校內「多元選修」或「彈性學習」時間，甚至透過跨校共學模式，讓離島與偏鄉師生同步參與。