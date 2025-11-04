政大政治系邀黃國昌講座「開放QA」 遭灌爆留言「會被嗆白癡問題嗎？」

黃國昌11/20受邀至政大演講，引發爭議。翻攝政治大學政治系系學會臉書



民眾黨主席黃國昌是新聞鎂光燈追逐焦點。政治大學政治系系學會粉專今日（11／4）發文，表示黃國昌將在20日於政大舉辦講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」，鼓勵學生參與並和黃國昌交流。但貼文一出幾小時內，立刻湧入眾多網友留言，狂酸黃國昌：「會問A答B嗎？」「會被嗆白癡問題嗎？」

政治大學政治系系學會今日下午發文宣傳該講座，表示黃國昌將以自身的政治生涯出發，分享他在角色轉變時的心路歷程，並思考在台灣的政治環境下，公共知識分子如何定位自身角色，最終又為何決定從政。

該文宣表示，講座邀請黃國昌主講，帶領我們回顧他從學術研究者到社會運動者，再到國會實踐者的多項身分轉變。在如今國會三黨不過半的政治格局下，彼此各持己見，台灣社會上缺少了相互理解與對話的機會，本次講座除了政治生涯的分享，文宣也說明，歡迎各位同學對於時事發表自身的看法，與委員交流。

但貼文不過短短數小時，就已經湧入上百則留言，大部分都是酸黃國昌近期對待媒體的態度，包括：「問問題會問A答B嗎」、「他有真正回答問題過嗎」、「應該是要安排一些演員混在聽眾裡問黃國昌能回答的題目」、「分享他討厭kmt到跟kmt黏踢踢的心路歷程」、「問題會被說是白痴問題嗎？」

網紅四叉貓也留言，「他（黃國昌）會講怎麼弄金流養狗仔隊嗎？」立即獲得百位網友按讚。還有網友已經預想黃國昌當天回答，諷刺留言：「我沒有想到政大的學生會隨著媒體起舞，問我這種沒有底線的問題。」

